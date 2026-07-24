Bridgestone Việt Nam giới thiệu dòng lốp hiệu suất cao thế hệ mới Potenza

Mới đây, Bridgestone Việt Nam vừa chính thức giới thiệu Potenza Adrenalin RE005, thế hệ lốp hiệu suất cao mới nhất đáp ứng nhu cầu trải nghiệm cảm giác lái thể thao trong di chuyển hằng ngày.

Được phát triển từ nền tảng RE004 theo triết lý "From Circuit to the Street" (Từ đường đua đến đường phố), RE005 cải thiện 8% độ bám đường khô và 10% độ bám đường ướt so với thế hệ tiền nhiệm. Sản phẩm nổi bật với thiết kế gai lốp khối lớn phân bổ áp lực tiếp xúc đồng đều, rãnh gai hình chữ "A" đặc trưng kết hợp cấu trúc gân lốp tối ưu giúp tăng độ chính xác trong phản hồi lái và ổn định khi vào cua.

Để đáp ứng điều kiện thời tiết mưa nhiều tại Việt Nam, lốp được trang bị công nghệ rãnh thoát nước Rain Pulse Groove chống trượt nước hiệu quả. Bên cạnh đó, hợp chất cao su tiên tiến nâng cao khả năng chịu nhiệt và thiết kế độc quyền Multi-Round Block giúp tối ưu áp lực tại vai lốp, từ đó giảm mòn không đều, hạn chế lực cản lăn nhằm tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Lốp xe được thiết kế phù hợp với địa hình Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Naoki Inutsuka, Tổng Giám đốc Bridgestone Việt Nam, chia sẻ việc giới thiệu RE005 đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng danh mục lốp hiệu suất cao, đáp ứng xu hướng trẻ hóa và kỳ vọng ngày càng khắt khe về khả năng kiểm soát xe của người dùng Việt.

"Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều tay lái Việt mong muốn một chiếc lốp có thể nâng cao khả năng kiểm soát và mang lại trải nghiệm lái hứng khởi hơn, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Potenza Adrenalin RE005 được phát triển để cân bằng những yếu tố đó," vị Tổng giám đốc nói thêm.

Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt Potenza Adrenalin RE005 , Bridgestone tổ chức hoạt động lái thử thực tế lốp RE005 trên hai mẫu hot hatch Volkswagen Golf GTI Performance và Golf R Performance qua các bài thử tăng tốc, phanh và xử lý cua liên tục. Đây là hai đại diện tiêu biểu của dòng Volkswagen Golf, biểu tượng Hot hatch đã làm nên tên tuổi của Volkswagen suốt hơn 50 năm qua, nổi bật nhờ sự kết hợp giữa thiết kế thể thao, công nghệ vận hành và tính thực dụng trong sử dụng hằng ngày./.

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