Hãng xe điện Polestar chính thức rút lui khỏi thị trường Mỹ

Hãng xe điện Thụy Điển Polestar ngày 20/7 xác nhận sẽ không kháng cáo lệnh cấm từ chính phủ Mỹ đối với các mẫu xe tương lai và quyết định rút khỏi thị trường này để tập trung vào khu vực châu Âu.

Người phát ngôn Michael Ofiara của Polestar cho biết công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận thấy việc kháng cáo sẽ không mang lại kết quả như mong đợi.

Thay vào đó, thương hiệu sẽ dồn nguồn lực vào các thị trường có vị thế mạnh và khả năng sinh lời cao. Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Thương mại Mỹ ban hành lệnh cấm do lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến phần mềm Trung Quốc trong các phương tiện kết nối Internet, dự kiến áp dụng từ dòng xe đời 2027.

Trong khi Polestar - công ty do tập đoàn Geely của Trung Quốc kiểm soát - bị từ chối cấp phép kinh doanh tiếp tục, thì thương hiệu cùng hệ thống là Volvo lại nhận được sự chấp thuận từ giới chức Mỹ vào tháng 5/2026.

Tại cuộc họp với các nhà đầu tư vào ngày 17/7, Giám đốc điều hành Hakan Samuelsson đến từ Volvo khẳng định hãng đã chứng minh được quy trình xử lý và bảo mật dữ liệu an toàn.

Luật sư Ulrika Swanson thuộc công ty Cassidy Levy Kent nhận định quy trình cấp phép này của Bộ Thương mại Mỹ hiện vẫn là một "hộp đen" với các tiêu chí không được công khai rõ ràng.

Việc Polestar bất ngờ rút lui đã gây sốc cho mạng lưới 32 đại lý tại Mỹ, những đơn vị vốn đã đầu tư mạnh vào showroom và đào tạo nhân sự.

Chủ tịch Matthew Haiken của tập đoàn Prestige Collection Auto Group cho biết ông đã phải tạm dừng dự án xây dựng đại lý mới trị giá hàng triệu USD tại New Jersey. Để giải tỏa hàng tồn kho, Polestar đang triển khai chương trình giảm giá lên tới 25.000 USD cho mỗi xe.

Dù rút lui, Polestar cam kết sẽ làm việc với các đối tác để quản lý quá trình chuyển đổi và tiếp tục hỗ trợ dịch vụ hậu mãi cho khách hàng đang sử dụng xe.

Tuy nhiên, Luật sư Russell McRory tại New York lưu ý rằng theo luật tiểu bang, hãng xe vẫn có thể phải bồi thường cho các đại lý về giá trị thị trường của nhượng quyền thương mại hoặc mua lại lượng xe chưa bán.

Năm 2025, doanh số của Polestar tại Mỹ đạt 5.747 xe, chỉ đóng góp khoảng 6% vào tổng doanh số toàn cầu của hãng./.

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