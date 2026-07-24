Đắk Lắk: Siết chặt quản lý khai thác khoáng sản, bảo đảm an toàn mùa mưa bão

Hoạt động khai thác khoáng sản tại một số khu vực trên địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, trong đó có các mỏ được cấp phép phục vụ công trình, dự án và một số điểm khai thác đá tự phát, đang đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn môi trường, nhất là trong mùa mưa bão.

Xã Hòa Xuân hiện có nhiều khu vực đồi núi được cấp phép khai thác khoáng sản, chủ yếu là đất, đá phục vụ các công trình xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, khu vực núi Cây Tra (thôn Phú Khê Tây) có 3 doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất gồm: Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Miền Trung với diện tích 20 ha phục vụ nhiều dự án; Công ty cổ phần Hạ tầng kỹ thuật Bắc Trung Nam với diện tích hơn 5,7 ha; Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tự Lập với diện tích hơn 24,4 ha phục vụ công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam.

Tại khu vực núi Hóc Thuần (thôn Phú Khê Tây), Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền Trung được cấp phép khai thác đất trên diện tích hơn 3,6 ha phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam. Ngoài ra, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Lập cũng có mỏ đất trúng đấu giá với diện tích hơn 10,7 ha trên địa bàn.

Qua ghi nhận tại một số khu vực khai thác, hoạt động của máy móc, phương tiện vận chuyển đất vẫn diễn ra thường xuyên. Một số vị trí sau khai thác xuất hiện địa hình thay đổi, hình thành các khu vực taluy cao, đá lộ thiên.

Trong khi đó, phía dưới chân núi là khu vực dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm dọc Quốc lộ 1, vì vậy công tác bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, đặc biệt vào mùa mưa, được người dân và chính quyền địa phương quan tâm.

Bà T.T.C (thôn Phú Khê Tây, xã Hòa Xuân) cho biết, khu vực núi Cây Tra có hoạt động khai thác đất trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, một số trường hợp khai thác đá chẻ tự phát cũng từng diễn ra tại khu vực này.

Theo bà C., vào mùa mưa, đất đá từ khu vực đồi có thể trôi xuống khu vực nhà ở, ruộng vườn, khiến một số hộ dân phải gia cố tường chắn để hạn chế ảnh hưởng.

Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Miền Trung cho hay, doanh nghiệp thường xuyên quán triệt công nhân, lái xe thực hiện đúng các quy định trong quá trình khai thác tại khu vực mỏ được cấp phép. Việc khai thác được thực hiện theo từng tầng, từng khu vực nhằm bảo đảm an toàn thi công và giảm nguy cơ sạt trượt trong mùa mưa.

Bên cạnh các khu vực khai thác được cấp phép, tại một số địa điểm trên địa bàn xã Hòa Xuân vẫn còn tình trạng khai thác đá chẻ tự phát. Theo phản ánh của người dân, hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường và an toàn tại khu vực xung quanh.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, một số điểm có dấu hiệu khai thác đá tự phát được phát hiện gồm khu vực núi Gò Vông, núi Cây Trâm, núi Cây Tra (thôn Phú Khê Tây).

Tại các khu vực Đập Hàn, Dinh Bà, Ga Hảo Sơn (thôn Hảo Sơn), lực lượng chức năng chưa phát hiện hoạt động khai thác tại thời điểm kiểm tra nhưng ghi nhận dấu hiệu cần tiếp tục theo dõi, xác minh.

Ông Nguyễn Văn Tài, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa Xuân cho biết, đối với các doanh nghiệp khai thác đất phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, địa phương đang phối hợp kiểm tra việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đóng cửa mỏ sau khi dự án hoàn thành. Trường hợp tiếp tục khai thác, doanh nghiệp phải bảo đảm đầy đủ các quy định về pháp lý, an toàn và bảo vệ môi trường.

Địa phương cũng đã làm việc với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Lập về việc thi công đường dẫn vào khu vực mỏ, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng các cam kết trong quá trình thi công và tuân thủ quy định trong giấy phép khai thác được cấp.

Đối với các điểm khai thác đá tự phát, xã Hòa Xuân cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão./.

Tỉnh Đồng Nai chấp thuận cơ chế đặc thù khai thác cho 7 mỏ đá Bảy mỏ đá được tăng tối đa 50% công suất khai thác so với giấy phép đã cấp; phù hợp quy hoạch sử dụng đất và tham gia cung ứng vật liệu cho các dự án quốc gia, công trình trọng điểm ngành giao thông.

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