Từ tâm lũ Mường Than: Sáng mãi tinh thần" Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"

Trận lũ lịch sử ngày 17/7 vừa qua tại xã Mường Than, lực lượng vũ trang tuyến đầu như bộ đội, công an đã nhanh chóng có mặt tại tâm lũ triển khai lực lượng, tận tâm, tận lực cứu giúp nhân dân vùng lũ.

Lập "hàng rào sống"

Trong tâm lũ, các chiến sỹ Công an đã triển khai tổ công tác vào những nơi nguy hiểm nhất. Những nơi lũ dữ, các điểm cô lập có người dân mắc kẹt, họ không quản ngại gian khó, hiểm nguy, nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Phóng viên TTXVN đã theo chân lực lượng cứu nạn, cứu hộ trong suốt những ngày mưa lũ ở Mường Than, chứng kiến những khoảnh khắc cứu người dũng cảm của các chiến sỹ trong dòng lũ dữ mới thấy rõ sự hy sinh, vất vả của họ.

Những ngày đầu lũ lớn, các chiến sỹ phải dùng dây thừng bắc qua suối, lập "hàng rào sống" để tiếp cận người dân bị cô lập trên những mái nhà.

Khoảnh khắc chiến sỹ Vàng Văn Tình, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Lai Châu) đu dây, cõng em bé trên lưng qua suối trong lúc nước lũ cuồn cuộn, trời mưa lớn đã làm lay động biết bao con tim vì sự quên mình, không ngại nguy nan.

Chiến sỹ Vàng Văn Tình chia sẻ: "Lúc đó, em và các đồng đội không nghĩ gì cả, chỉ làm sao cứu được người nhanh nhất. Đội của em đã cứu được hơn 10 người đến khu vực an toàn."

Giữa khung cảnh nước lũ bao la, cuồn cuộn chảy, hai người dân ở xã Mường Than là anh Phạm Thanh Hải (sinh năm 1991) bị nước cuốn trôi và Lò Văn Chài (sinh năm 1993) bị cô lập, mắc kẹt giữa dòng nước lũ trên suối Nậm Vai.

Trong lúc anh Hải và anh Chài bất lực nhất, các chiến sỹ Công an xã Mường Than cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân đã băng ra giữa dòng lũ dữ để cứu hai anh về bờ an toàn.

Trung tá Lê Văn Nam, Trưởng Công an xã Mường Than cho biết, là lực lượng đóng chân trên địa bàn, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngay khi lũ quét xảy ra, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng tại chỗ để cứu giúp người dân cũng như khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại tâm lũ Mường Than, Công an tỉnh Lai Châu đã điều động 350 cán bộ, chiến sỹ và 250 người thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở để giúp bà con vùng thiên tai. 19 người dân được lực lượng Công an cứu kịp thời.

Công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân mất tích được triển khai khẩn trương. Nhiều mũi công tác tỏa ra khắp vùng lũ quét, sạt lở để di dời người dân, tài sản… đến nơi an toàn.

Những ngày ở tâm lũ Mường Than, màu áo các chiến sỹ Công an phủ bám màu bùn đất, bữa ăn vội vàng, có lúc hàng dài chiến sỹ nghỉ tạm trên nền đất sau những giờ chiến đấu với lũ dữ để giúp nhân dân đã trở thành quen thuộc.

Trên những khuôn mặt lấm lem bùn đất, tinh thần của các chiến sỹ Công an lại càng thêm phấn chấn mỗi khi cứu được dân, giúp được dân...

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống tại xã Mường Than. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Tiếp tục giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Những hình ảnh, clip về người chiến sỹ Công an nhân dân dũng cảm, kiên cường chiến đấu với lũ dữ tại Mường Than đã lan tỏa mạnh mẽ khắp cả nước, được nhân dân yêu mến. Đó là câu trả lời cho câu hỏi “Ai cứu dân, giúp dân trong lúc nguy nan?”

Đại tá Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, người luôn có mặt trực chiến tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ cho biết: "Ngay khi biết thông tin, Công an tỉnh đã nhanh chóng đưa lực lượng tinh nhuệ nhất, kinh nghiệm nhất tới vùng lũ. Chúng tôi tiếp tục tăng cường lực lượng theo tình hình, ưu tiên cao nhất là cứu dân, di dời dân tại các điểm bị cô lập, lũ quét nguy hiểm. Các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu đã tận tâm, tận lực, trách nhiệm cao nhất, đương đầu với lũ dữ vì cuộc sống bình yên của nhân dân."

Nhìn những chiến sỹ Công an ngày đêm miệt mài giúp bà con vùng lũ, nhiều người dân Mường Than không khỏi xúc động. Những hộp cơm ấm áp ân tình được đưa đến cho các chiến sỹ tại hiện trường như thay lời tri ân của người dân đối với những cống hiến, hy sinh của các đồng chí.

Chị Lò Thị Hân, một người dân ở xã Mường Than chia sẻ, các chiến sỹ công an, bộ đội những ngày qua rất vất vả.

Họ xứng đáng nhận được sự yêu mến của nhân dân. Bà con cố gắng nấu ăn thật ngon, đầy đủ để các chiến sỹ được tiếp thêm sức lực và tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay những ngày cuối tháng Bảy này, các lực lượng tuyến đầu vẫn đang thầm lặng công việc của mình để giúp đỡ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Với tinh thần đoàn kết, gắn bó, sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, Mường Than sẽ sớm hồi sinh sau lũ./.

Lai Châu: Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt Quốc lộ 32 và 279 qua xã Mường Than Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 32 và 279 đoạn qua xã Mường Than, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

​