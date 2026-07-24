Cháy rừng bao vây Madrid, Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất châu Âu

Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng khi hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp đất nước, trong đó nhiều đám cháy đang tiến gần thủ đô Madrid.

Với diện tích rừng bị thiêu rụi tăng nhanh kể từ đầu tháng Bảy, Tây Ban Nha hiện là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ cháy rừng.

Đám cháy nghiêm trọng nhất đang hoành hành tại tỉnh Guadalajara, thuộc vùng Castilla-La Mancha, đã thiêu rụi khoảng 32.000 ha và buộc khoảng 1.000 người dân tại 34 địa phương phải sơ tán.

Nhiều người vẫn phải tạm trú tại các nhà thi đấu thể thao, trong khi lực lượng cứu hỏa tiếp tục nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.

Tình hình quanh Madrid cũng ngày càng đáng lo ngại. Khoảng nửa tá đám cháy đang bùng phát ở phía Đông, phía Tây và đặc biệt là khu vực Tây Nam thủ đô Madrid.

Tại Villa del Prado, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 890 ha thuộc tỉnh Toledo và đang nhanh chóng lan rộng về phía Madrid do gió mạnh.

Chính quyền khu vực Madrid đã kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trong bối cảnh nguy cơ cháy tiếp tục ở mức cao.

Tại Guadalajara, đám cháy đã tàn phá phần lớn khu vực tự nhiên Sierra Norte, đe dọa hệ sinh thái và nhiều loài động vật đặc hữu như sói Iberia và chuột chù Iberia.

Các chuyên gia cảnh báo những đám cháy với cường độ cực lớn có thể gây ra những thiệt hại lâu dài mà khả năng phục hồi của thảm thực vật hiện vẫn chưa thể dự đoán.

Tình trạng hiện nay là hệ quả của sự kết hợp giữa thời tiết cực đoan và những vấn đề mang tính cơ cấu tại các vùng nông thôn. Những trận mưa lớn trong mùa đông đã thúc đẩy thảm thực vật phát triển mạnh.

Tuy nhiên, khi mùa Hè xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt, lượng thực vật dày đặc này nhanh chóng khô héo và trở thành nguồn nhiên liệu dễ bắt lửa.

Tình trạng dân cư nông thôn suy giảm và nhiều khu vực bị bỏ hoang càng khiến việc quản lý rừng và phát hiện nguy cơ cháy trở nên khó khăn hơn.

Đầu tháng Bảy, một vụ cháy lớn tại tỉnh Almería, vùng Andalusia, đã khiến 12 người thiệt mạng, phần lớn là những người nước ngoài sống trong các trang trại biệt lập giữa vùng cây bụi khô.

Vụ việc cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng tăng của các đám cháy tại Tây Ban Nha, đặc biệt trong bối cảnh các khu vực nông thôn bị cô lập và điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, trong chuyến thăm khu vực bị tàn phá bởi cháy rừng, kêu gọi xây dựng một “hiệp ước quốc gia” nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và nguy cơ cháy rừng.

Theo ông, các chính sách không thể chỉ tập trung vào việc dập lửa sau khi thảm họa xảy ra, mà cần tăng cường phòng ngừa, nâng cao nhận thức và quản lý tốt hơn các vùng nông thôn.

“Khẩn cấp khí hậu đang cướp đi sinh mạng,” ông Sánchez cảnh báo đồng thời nhấn mạnh rằng các khu vực nông thôn bị ảnh hưởng bởi cháy rừng cũng đang ngày càng nghèo đi. Tuy nhiên, đề xuất về một thỏa thuận chính trị rộng rãi giữa chính phủ và phe đối lập vẫn đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh chính trường Tây Ban Nha đang phân cực sâu sắc.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa tiếp tục chạy đua với thời gian để kiểm soát các đám cháy đang lan rộng. Với nhiệt độ cao, gió mạnh và thảm thực vật khô dày đặc, Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng cho thấy rõ hơn bao giờ hết tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với châu Âu./.

Cháy rừng thiêu rụi diện tích kỷ lục tại Pháp và Tây Ban Nha Tính đến giữa tháng Bảy năm nay, cháy rừng đã thiêu rụi hơn 42.000ha đất tại Pháp, trong khi đó hơn 600 lính cứu hỏa và binh sỹ tiếp tục nỗ lực khống chế một vụ cháy rừng quy mô lớn ở Madrid.