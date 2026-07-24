Các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ từ 2-5m

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/7 đến 25/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông khu vực Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. Hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ có dao động và ở dưới mức báo động 1.

Đối với tình hình mưa, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin từ sáng 24/7 đến ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ chiều 24/7 đến ngày 25/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối đêm 24/7, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 25/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất

trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Theo đó, từ 10 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Phú Thọ, Cao Bằng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Tở, Hồng Thu, Mường Than, Nậm Tăm, Pắc Ta, Sìn Hồ, Tân Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Đối với tỉnh Điện Biên gồm các xã, phường: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Nhé, Mường Tùng, Nà Tấu, Nậm Nèn, Điện Biên Phủ, Mường Lay, Pa Ham, Pú Nhung, Sam Mứn, Sáng Nhè, Sín Thầu, Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Yên.

Tại tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Mường Giôn; Tân Yên.

Tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Cao Dương, Hợp Kim, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Sơn, Liên Sơn, Long Cốc, Mai Hạ, Nật Sơn, Phong Châu, Văn Miếu.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm các xã phường: Cảm Nhân; Bản Hồ, Bảo Ái, Hạnh Phúc, Lục Yên, Mậu A, Mỏ Vàng, Mường Bo, Mường Lai, Nậm Xé, Phúc Lợi, Quy Mông, Tả Van, Tân Lĩnh, Trấn Yên, Xuân Ái, Yên Bình, Yên Thành.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Minh Quang, Tân An; Bình An, Lâm Bình, Thông Nguyên, Thượng Lâm; Bắc Mê, Bắc Quang, Bạch Xa, Bản Máy, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Hàm Yên, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Hùng Đức, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Hà Giang 1, Pà Vầy Sủ, Phú Lương, Phù Lưu, Pờ Ly Ngài, Quảng Nguyên, Sủng Máng, Tân Mỹ, Tân Quang, Tân Tiến, Thái Hòa, Thái Sơn, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thượng Nông, Thượng Sơn, Tiên Nguyên, Tri Phú, Trung Hà, Trung Thịnh, Trường Sinh, Tùng Bá, Việt Lâm, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Minh, Yên Phú.

Các xã, phường tại tỉnh Thái Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở gồm: An Khánh, Bằng Thành, Cao Minh, Đại Phúc, Phú Lương, Quân Chu, Thanh Thịnh, Vô Tranh; Định Hóa, Đồng Hỷ, Kha Sơn, La Hiên, Nam Hòa, Phú Bình, Phú Lạc, Phượng Tiến, Quang Sơn, Tân Khánh, Tân Thành, Thanh Mai, Trại Cau, Trung Hội, Văn Hán, Văn Lăng, Vạn Phú, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Tỉnh Cao Bằng có các xã, phường: Bảo Lâm, Hưng Đạo, Huy Giáp, Lý Bôn, Yên Thổ.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường như: Đặc khu Vân Đồn, Cẩm Phả, Cửa Ông, Mông Dương, Quang Hanh; Ba Chẽ, Đầm Hà, Điền Xá, Hải Hòa, Hải Sơn,

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình

di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 9 giờ ngày 23/7 đến 9 giờ ngày 24/7, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như: Pha Kinh 90,6mm (Sơn La); Phú Lộc 87,8mm (Phú Thọ); Cảm Nhân 121mm (Lào Cai); Tân Thái 121mm (Thái Nguyên); Hà Lang 160mm (Tuyên Quang);...

Từ 00 giờ đến 9 giờ ngày 24/7, khu vực tỉnh Cao Bằng và Quảng Ninh có mưa, mưa vừa đến mưa to như: Vĩnh Quang1 là 68mm (Cao Bằng); Phình Hồ 66,6mm (Quảng Ninh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

​

​