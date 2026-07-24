Nắng nóng kỷ lục thiêu đốt các nước châu Âu, nguy cơ cháy rừng bùng phát dữ dội

Các đám cháy rừng bùng phát dữ dội tại Pháp, Tây Ban Nha và Italy trong bối cảnh nắng nóng cực đoan và gió mạnh tiếp tục hoành hành, buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán và khiến nhiều nước phải huy động lực lượng ứng phó quy mô lớn.

Tại Tây Ban Nha, Bộ Nội vụ nước này ngày 23/7 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại khu vực Madrid và tỉnh Avila lân cận khi nhiều đám cháy rừng vượt ngoài tầm kiểm soát. Quyết định này nhằm đẩy nhanh việc triển khai nguồn lực chữa cháy và giao Lực lượng quân đội ứng phó khẩn cấp tiếp nhận điều phối công tác ứng phó.



Trong những ngày qua, hơn 10.000 người đã phải sơ tán trên khắp khu vực Madrid. Riêng tại thị trấn Aldea de Fresno, cách thủ đô Madrid khoảng 60 km, giới chức đã gửi cảnh báo yêu cầu khoảng 3.500 người dân rời khỏi nhà.

Tại tỉnh Avila, đám cháy mới bùng phát tiếp tục lan rộng, buộc người dân ở các địa phương Burgohondo, El Tiemblo và Navaluenga phải ở trong nhà, trong khi khoảng 1.500 người tại một khu nghỉ dưỡng và khu dân cư ở El Tiemblo cũng đã được sơ tán.

Trong khi đó, đám cháy lớn nhất đang diễn ra tại tỉnh Guadalajara, phía Bắc Madrid, đã thiêu rụi khoảng 32.000 ha rừng kể từ tuần trước.



Xe cứu hỏa được triển khai tới hiện trường vụ cháy rừng tại Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết Chính phủ đã huy động mọi nguồn lực hiện có để khống chế các đám cháy tại Madrid, Avila, Leon, Toledo và nhiều khu vực khác, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tại Pháp, hơn 20.000 người, chủ yếu là du khách tại các khu cắm trại và nghỉ dưỡng ven Đại Tây Dương ở Tây Nam nước này, đã phải sơ tán khi cháy rừng lan nhanh quanh khu vực Bordeaux.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, khoảng 800 lính cứu hỏa cùng máy bay chữa cháy đã được triển khai để khống chế ngọn lửa, vốn đã thiêu rụi khoảng 3.400 ha rừng thông. Trong khi đó, khu vực Đông Nam nước Pháp cũng ghi nhận hàng chục đám cháy mới, làm khoảng 25 ngôi nhà bị phá hủy.



Khói từ đám cháy rừng ở Seine-et-Marne, Pháp. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước này đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự nhằm hỗ trợ chữa cháy. Theo đó, Pháp sẽ sớm nhận được hai máy bay chữa cháy Canadair của Croatia, hai máy bay Air Tractor của Bồ Đào Nha cùng hai trực thăng vận tải hạng nặng Black Hawk từ Cộng hòa Séc và Slovakia.



Tại Italy, hàng nghìn nhân viên cứu hỏa tiếp tục vật lộn với hàng chục đám cháy ở đảo Sicily và vùng Calabria. Ít nhất một lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ.



Theo Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), diện tích đất bị cháy tại các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu từ đầu năm đến nay đang ở mức cao thứ hai trong lịch sử ghi nhận. Ba lính cứu hỏa đã thiệt mạng trong các vụ cháy gần đây, trong khi nhiều khu vực ở Nam Âu ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C.



Các nhà khoa học thuộc nhóm World Weather Attribution nhận định biến đổi khí hậu do phát thải nhiên liệu hóa thạch đang khiến các đợt hạn hán tại châu Âu trở nên nghiêm trọng hơn, tạo điều kiện để cháy rừng bùng phát nhanh, lan rộng và khó kiểm soát hơn./.

Cháy rừng bao vây Madrid, Tây Ban Nha là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất châu Âu Đám cháy nghiêm trọng nhất đang hoành hành tại tỉnh Guadalajara, thuộc vùng Castilla-La Mancha, đã thiêu rụi khoảng 32.000 ha và buộc khoảng 1.000 người dân tại 34 địa phương phải sơ tán.