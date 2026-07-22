Ukraine có Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/7 đã quyết định thay thế Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky.

Ông Mykhailo Drapatiy sẽ đảm nhiệm cương vị này thay cho ông Oleksandr Syrsky.

Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky viết: "Tôi đã quyết định rằng ông Mykhailo Drapatiy sẽ trở thành Tổng tư lệnh mới của Lực lượng vũ trang Ukraine. Cùng với Mykhailo, Yevhen Khmara (quyền Bộ trưởng Quốc phòng) và Pavlo Palisa (Phó chánh văn phòng Tổng thống), chúng tôi đã xác định cách cải tổ cơ cấu của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine."

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky cũng đã thảo luận về các hình thức phục vụ và nhiệm vụ tương lai phù hợp với Oleksandr Syrsky và Tổng tham mưu trưởng Andriy Gnatov.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đã bị cách chức hôm 14/7 cùng với cả chính phủ của bà Yulia Svyrydenko.

Ông Fedorov xác nhận có mâu thuẫn với Tổng tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky.

Quyết định này của tổng thống và quốc hội Ukraine đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận.

Các cuộc biểu tình phản đối việc cách chức ông Fedorov đã diễn ra sáu ngày qua tại Kiev và các thành phố khác của Ukraine.

Người biểu tình cũng yêu cầu cách chức Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Syrsky.

Trong bối cảnh các cuộc biểu tình, tổng thống Ukraine đã tổ chức một loạt cuộc gặp với các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong đó có ông Mykhailo Drapatiy./.

Nga tấn công các cảng của Ukraine, thành phố Zaporizhzhia hứng trọn bom dẫn đường Hãng tin TASS của Nga dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, các lực lượng Nga đã tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng đóng vai trò hỗ trợ quân đội Ukraine.