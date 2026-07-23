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Ngoại trưởng Nga-Mỹ hội đàm, thảo luận vấn đề Ukraine

Ngày 23/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã tiến hành hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59).

Trần Quyên
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

Ngày 23/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã tiến hành hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Manila (Philippines).

Theo hãng tin RIA Novosti, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã thông báo cho người đồng cấp Mỹ tình hình thực tế tại đường tiếp xúc ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận việc chính quyền Kiev tiếp tục được cung cấp vũ khí.

Quan chức ngoại giao Nga cũng khẳng định nước này sẵn sàng tiến tới một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời xác nhận cam kết của Moskva đối với các đề xuất mà phía Washington đưa ra tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8/2025.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc giữa hai Bộ Ngoại giao, trong đó có cả trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế. Ông Lavrov và ông Rubio cũng thảo luận về việc bình thường hóa hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước.

Ngoài ra, hai quan chức còn thảo luận các vấn đề khác cùng quan tâm, như tình hình ở Vịnh Persian.

Về phần mình, phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho biết ông đã có cuộc hội đàm tốt đẹp và thẳng thắn với người đồng cấp Nga tại Manila.

Theo ông, Mỹ sẵn sàng đóng vai trò xây dựng nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông cho rằng cần có những ý tưởng và đề xuất mới để giải quyết cuộc xung đột này. Mỹ sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận được.

Ngoại trưởng Rubio cho biết thêm ngoài vấn đề Ukraine, hai bên còn thảo luận một số vấn đề khác như quan hệ Nga-Mỹ. Ông Rubio nhấn mạnh Mỹ luôn sẵn sàng tiến hành các cuộc gặp mới với các đại diện phía Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)
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