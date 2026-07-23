Liên minh châu Âu nhất trí thông qua vòng trừng phạt mới đối với Nga

Theo AFP, các nguồn tin ngoại giao cho biết sau nhiều tuần đàm phán làm giá dầu bị đóng băng ở mức trần, ngày 23/7, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua vòng trừng phạt mới, được giảm nhẹ, đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Đây là vòng trừng phạt thứ 21 của EU kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Vòng trừng phạt này đã bị trì hoãn vì sự phản đối hàng loạt từ các quốc gia thành viên trong khối liên quan đến nhiều yếu tố được đề xuất.

Theo các nhà ngoại giao EU, điểm đáng chú ý của gói biện pháp mới là tạm thời giữ nguyên mức trần giá dầu Nga trong 12 tháng, thay vì áp dụng cơ chế điều chỉnh theo giá thị trường như kế hoạch trước đó. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vẫn biến động mạnh do căng thẳng tại Trung Đông và những lo ngại về nguồn cung năng lượng.

Để đạt được đồng thuận, EU cũng chấp nhận một số ngoại lệ, trong đó có việc cho phép tiếp tục vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga đến các nước thứ ba theo một số hợp đồng đã ký trước đây trong thời hạn một năm.

Đây được xem là nhượng bộ đối với Hy Lạp – quốc gia từng bày tỏ quan ngại về tác động của các biện pháp mới đối với ngành vận tải biển của nước này.

Ngoài vấn đề năng lượng, gói trừng phạt mới còn mở rộng danh sách các đối tượng bị áp đặt biện pháp hạn chế, bao gồm 32 ngân hàng Nga, một số doanh nghiệp tiền mã hóa, các nhà kinh doanh dầu mỏ và nhiều tàu thuộc hoặc hỗ trợ "đội tàu bóng tối" mà Moskva bị cáo buộc sử dụng để né tránh các lệnh cấm vận đối với hoạt động xuất khẩu dầu.

Các chuyên gia kỹ thuật của EU đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để văn kiện được chính thức thông qua bằng thủ tục văn bản trong ngày 23/7.

Trước đó, gói trừng phạt thứ 21 từng nhiều lần bị trì hoãn do bất đồng giữa các nước thành viên về các biện pháp liên quan đến dầu mỏ, LNG, thủy sản và một số lĩnh vực thương mại khác. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng việc tạm dừng điều chỉnh mức trần giá dầu sẽ giúp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời vẫn duy trì sức ép kinh tế đối với Nga.

Theo thống kê của EU, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, khối này đã liên tiếp mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực tài chính, năng lượng, thương mại, công nghệ và nhiều cá nhân, tổ chức của Nga. Gói thứ 21 tiếp tục nằm trong chiến lược gia tăng sức ép kinh tế đối với Moskva trong khi EU khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Trước đó, ngày 13/7, EU và Anh đã phối hợp áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào châu Âu.

Cụ thể, Brussels thông báo lệnh trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 thực thể của Nga, trong khi London bổ sung 24 tên vào “danh sách đen.”

Theo một số nguồn tin, trong số những người bị đóng băng tài sản và cấm thị thực có các sỹ quan cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga, một số công ty tư nhân và người tấn công mạng vì đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng kéo dài nhiều năm qua nhằm vào các bộ ngành chính phủ và hạ tầng trọng yếu như các nhà máy điện kể từ năm 2010./.

EU gia hạn mức trần giá dầu Nga để tìm kiếm thỏa thuận trừng phạt mới Các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu cho biết khối này đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng về gói trừng phạt mới nhằm vào Moskva trước ngày 23/7.

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