Thủ tướng Phần Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Chính phủ nước này ngày 21/7 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, sau khi lực lượng đối lập yêu cầu tiến hành bỏ phiếu về cách xử lý dự án phát triển tổ hợp Garden Helsinki với hạng mục trung tâm là sân vận động có sức chứa 19.000 chỗ ngồi.

Dự án Garden Helsinki vấp phải nhiều tranh cãi ở Phần Lan trong những tuần qua. Lực lượng đối lập cho rằng Chính phủ của Thủ tướng Orpo thiếu minh bạch trong quá trình xử lý dự án.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu cho thấy Thủ tướng Orpo và chính phủ của ông vẫn giành được sự tín nhiệm với tỷ lệ 101 phiếu thuận và 90 phiếu chống.

Phát biểu ngay trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Orpo bác bỏ cáo buộc cho rằng ông đã bị tác động trong quá trình đưa ra quyết định về dự án, đồng thời khẳng định dự án sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ lĩnh vực xây dựng.

Dự án Garden Helsinki có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 800 triệu euro (912 triệu USD), bao gồm sân vận động, khách sạn và các tòa nhà chung cư.

Hôm 20/7, Thủ tướng Orpo thông báo chính phủ rút lại sự ủng hộ đối với dự án do khu vực tư nhân tài trợ này và hủy cam kết đóng góp có điều kiện 35 triệu euro./.

Quốc hội Phần Lan thông qua dự luật dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện vũ khí hạt nhân Dự luật này có thể góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Phần Lan và giúp nước này củng cố hơn nữa sự bảo đảm an ninh từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.