Cách làm hay từ việc chính quyền đến tận nhà dân làm sổ đỏ tại Đồng Nai

Việc cán bộ xã cùng trưởng thôn mang hồ sơ, thiết bị đo đạc đến tận nhà dân để hướng dẫn, xác minh hiện trạng, hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đang tạo nên cách làm mới ở xã Bù Đăng (thành phố Đồng Nai).

Không chỉ tháo gỡ hàng nghìn hồ sơ đất đai còn tồn đọng nhiều năm, mô hình này còn thể hiện sự chuyển biến rõ nét từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, đưa chính quyền đến gần người dân hơn.

Thay vì chờ người dân đến trụ sở làm thủ tục, những ngày này, cán bộ địa chính xã Bù Đăng cùng trưởng thôn, ban điều hành khu dân cư có mặt tại từng hộ dân để đo đạc, xác định ranh giới thửa đất, hướng dẫn kê khai nguồn gốc sử dụng đất và hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Gia đình ông Điểu Bưu, ở thôn Đức Thọ, là một trong những hộ đầu tiên được hỗ trợ theo Đề án "Hỗ trợ nhân dân lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu" mà Ủy ban nhân dân xã Bù Đăng triển khai.

Với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, việc cán bộ đến tận nhà thực hiện các thủ tục giúp họ không còn phải bỡ ngỡ khi tiếp cận các quy định pháp luật hay đi lại nhiều lần để hoàn thiện hồ sơ.

Cán bộ địa chính xã cùng lãnh đạo thôn Đức Thọ thống kê, ghi nhận hiện trạng sử dụng đất của các hộ dân phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ông Điểu Bưu chia sẻ, nhiều người dân trong thôn trước đây mong muốn làm "sổ đỏ" nhưng không biết bắt đầu từ đâu, không quen với các thủ tục hành chính nên đành để kéo dài nhiều năm.

“Nay được chính quyền trực tiếp hỗ trợ, người dân rất phấn khởi vì sau khi có giấy chứng nhận sẽ thuận lợi hơn trong việc vay vốn ngân hàng để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống”, ông Bưu vui mừng nói.

Không riêng gia đình ông Điểu Bưu, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Bù Đăng cũng bày tỏ sự phấn khởi khi được cán bộ xã trực tiếp đến tận nhà hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Ông Điểu Hùng, thôn Đức Thọ cho biết, trước đây nhiều người dân chưa hiểu rõ các quy định, ngại làm thủ tục vì không biết bắt đầu từ đâu nên việc cấp giấy chứng nhận bị kéo dài. Nay được chính quyền chủ động hỗ trợ, mọi vướng mắc đều được hướng dẫn cụ thể ngay tại nhà.

Theo ông Hùng, khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân không chỉ yên tâm về quyền sử dụng đất mà còn có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

"Có sổ rồi rất vui. Sau này nếu gặp khó khăn hay cần mở rộng làm ăn thì có thể vay vốn ngân hàng thuận lợi hơn", ông Hùng chia sẻ.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Bù Đăng, qua quá trình rà soát dữ liệu đất đai, toàn xã hiện còn 2.117 thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Phần lớn các trường hợp đều sử dụng đất ổn định nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ do thiếu giấy tờ, chưa nắm rõ quy định hoặc e ngại thực hiện các thủ tục hành chính.

Theo thống kê, toàn xã hiện còn 2.117 thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Trước thực tế đó, xã Bù Đăng đã xây dựng Đề án hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu với mục tiêu rà soát toàn bộ các trường hợp, phân loại từng nhóm vướng mắc và hoàn thành việc cấp giấy đối với những hồ sơ đủ điều kiện trước ngày 31/1/2027.

Điểm nổi bật của đề án là huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia. Cán bộ chuyên môn, trưởng thôn, ban điều hành khu dân cư phối hợp đến từng hộ dân để kiểm tra hiện trạng, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, hướng dẫn kê khai hồ sơ ngay tại nhà.

Sau khi hoàn tất, hồ sơ được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đối chiếu với cơ sở dữ liệu đất đai và thẩm định theo quy định. Những trường hợp đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao tận tay người dân.

Công tác đo đạc, xác định ranh giới và cắm mốc thửa đất được thực hiện ngay tại hiện trường với sự chứng kiến của người dân và chính quyền địa phương. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chị Nguyễn Thị Thắm, Trưởng thôn Đức Thọ cho biết, địa bàn thôn Đức Thọ có gần 31% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tiếp cận các quy định pháp luật về đất đai còn nhiều hạn chế. Khi xã triển khai mô hình cán bộ đến tận nhà hỗ trợ làm hồ sơ, người dân rất đồng tình, bởi vừa giảm chi phí đi lại, vừa được hướng dẫn cụ thể từng bước.

Không chỉ giúp người dân hoàn thiện thủ tục, việc rà soát từng thửa đất còn góp phần chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chính, phục vụ công tác quản lý đất đai và chuyển đổi số của địa phương.

Qua chiến dịch thu thập dữ liệu trước đó, xã đã quét, số hóa toàn bộ giấy chứng nhận hiện có, đồng thời xác định chính xác từng trường hợp chưa được cấp giấy để xây dựng phương án xử lý.

Thực tế triển khai cho thấy, việc cán bộ đến tận nhà dân không chỉ giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ mà còn giảm đáng kể số lần người dân phải đi lại, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số, người cao tuổi hoặc những hộ ở xa trung tâm xã.

Những hồ sơ trước đây bị "treo" nhiều năm do thiếu giấy tờ, chưa xác định rõ ranh giới hoặc người dân ngại thực hiện thủ tục hành chính nay từng bước được rà soát, phân loại và tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Bước đầu, cách làm này đã nhận được sự đồng thuận của người dân, đồng thời góp phần làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bù Đăng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, điều quan trọng nhất của đề án không chỉ là cấp được thêm nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà còn thay đổi phương thức phục vụ của chính quyền cơ sở. Nếu trước đây người dân phải chủ động tìm đến cơ quan Nhà nước thì nay chính quyền chủ động tìm đến người dân để hỗ trợ hoàn thiện thủ tục.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bù Đăng Nguyễn Thanh Tùng cùng cán bộ xã đến từng hộ dân nắm bắt tình hình sử dụng đất, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bù Đăng, đất đai là tài sản đặc biệt của người dân. Khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân sẽ có đầy đủ cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi, thực hiện các giao dịch dân sự, tiếp cận nguồn vốn tín dụng và yên tâm đầu tư phát triển kinh tế.

Đồng thời, việc hoàn thiện dữ liệu đất đai cũng giúp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Bù Đăng tặng hoa chúc mừng các thành viên Tổ hỗ trợ nhân dân hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Từ việc mang hồ sơ đến từng nhà, trực tiếp đo đạc, hướng dẫn kê khai đến trao Giấy chứng nhận tận tay người dân, cách làm của xã Bù Đăng đang góp phần tháo gỡ những tồn đọng kéo dài trong lĩnh vực đất đai.

Quan trọng hơn, mô hình đã tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền cơ sở, đúng với tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính./.

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