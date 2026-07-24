Hà Nội: 53 cơ sở buôn bán thịt chó mèo dừng hoạt động, chuyển đổi kinh doanh

Sau một thời gian triển khai thực hiện dự án “Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững - Từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại một số phường ở Hà Nội,” trên địa bàn thành phố đã có 53 cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo dừng hoạt động và đăng ký chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đây là một sự gia tăng đáng kể, cho thấy người giết mổ, buôn bán chó mèo đã bắt đầu tin tưởng vào hướng đi mới.

Thông tin trên vừa được công bố tại Hội nghị tập huấn chuyển đổi sinh kế bền vững lần thứ tư với chủ đề “Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững: Từ buôn bán, giết mổ chó, mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh” do Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) phối hợp với Tổ chức Soi Dog và Doanh nghiệp xã hội Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới Phát triển bền vững Việt Nam (SBCC Việt Nam) tổ chức trong ngày hôm nay, 24/7, tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia trong lĩnh vực thú y, y tế công cộng, phát triển kinh tế bền vững cùng các hộ đang hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo thuộc 14 phường tham gia thí điểm dự án trên địa bàn Thủ đô.

Theo ban tổ chức, Dự án “Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững - Từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó, mèo tại một số phường của thành phố Hà Nội” được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2025.

Đến nay, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, tính đến tháng 7/2026 có 28 cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo dừng hoạt động và 25 cơ sở đăng ký chuyển đổi mô hình kinh doanh. Đặc biệt, phường Giảng Võ là địa phương đầu tiên trong phạm vi dự án được ghi nhận không còn cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo đang hoạt động theo kết quả rà soát của địa phương.

Bên cạnh kết quả tại phường Giảng Võ, dự án cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực tại các địa bàn như Từ Liêm và Tây Mỗ - những nơi trước đây có số lượng cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo tương đối lớn. Theo kết quả rà soát, nhiều cơ sở tại các địa bàn này đã dừng hoạt động hoặc đang từng bước chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Ông Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog và SBCC phát biểu. (Ảnh: BTC)

Kết quả trên là sự tổng hòa của nhiều giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; hỗ trợ chuyển đổi sinh kế; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thú y, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm; phòng, chống bệnh dại và sự đồng thuận của người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội nhấn mạnh kết quả bước đầu của dự án cho thấy việc kết hợp giữa tăng cường quản lý nhà nước với hỗ trợ chuyển đổi sinh kế là hướng đi phù hợp, góp phần từng bước thay đổi nhận thức và tạo điều kiện để người dân chuyển đổi nghề nghiệp ổn định, bền vững.

“Trong thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại, bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh động vật và phát triển chăn nuôi theo hướng văn minh, bền vững,” ông Đảng nhấn mạnh.

Đại diện Tổ chức Soi Dog và SBCC Việt Nam cũng đánh giá cao kết quả bước đầu của Dự án “Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững - Từng bước chuyển đổi hoạt động kinh doanh thịt chó, mèo tại một số phường của thành phố Hà Nội”; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan của thành phố trong việc đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối thị trường, đồng hành cùng các hộ dân chuyển đổi sinh kế.

Các chuyên gia, đại diện cơ sở kinh doanh chụp ảnh tại sự kiện. (Ảnh: BTC)



Theo Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, việc từng bước giảm hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo không chỉ tạo điều kiện để các hộ dân chuyển đổi sinh kế theo hướng bền vững mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thú y, an toàn thực phẩm, phòng, chống bệnh dại, tăng cường truy xuất nguồn gốc thực phẩm, giảm nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người và xây dựng môi trường đô thị văn minh.

Trong thời gian tới, Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, ủy ban nhân dân các phường, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề và các đơn vị giới thiệu việc làm nhằm mở rộng các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, tạo điều kiện để người dân có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp ổn định, bền vững; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại./.

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