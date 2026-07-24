Phạt tù 2 đối tượng “thông chốt” A80, đâm cảnh sát trọng thương

Ngày 24/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 bị cáo trong vụ án "thông chốt" và đâm trọng thương cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành nhân 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80).

Tòa đã tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Bá Hoàng Nam (sinh năm 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) 10 năm tù và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) 5 năm tù về cùng tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm d - Bộ luật Hình sự.

Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, thực hiện phương án của Công an thành phố Hà Nội và phương án của Phòng Cảnh sát cơ động về bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/8/2025 lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động cùng một số đơn vị được phân công nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dọc hai bên đường Yên Phụ-Nghi Tàm, Hà Nội và các tuyến lân cận.

Khi thực hiện nhiệm vụ, các thành viên tổ công tác đều mặc trang phục Công an nhân dân, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, trang bị còi, gậy chỉ huy giao thông theo quy định của Bộ Công an.

Theo sự phân công nhiệm vụ của chỉ huy Công an Hà Nội, các thành viên tổ công tác sẽ đứng ở hai bên đường làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, không cho người và phương tiện giao thông từ các hướng vào đi vào khu vực ngã 3 Yên Phụ-Nghi Tàm.

Sáng 21/8/2025, bị cáo Nam biết đồng nghiệp làm cùng công ty là anh Đỗ Anh Tú (sinh năm 2007, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) cất chìa khóa xe máy trong tủ đựng đồ dùng cá nhân nên Nam đã lấy chìa khóa và điều khiển xe máy đến quán nước tại thôn An Cư, xã Tiến Thắng, Hà Nội.Tại đây Nam gặp bị cáo Quân và rủ Quân sang khu vực Hồ Tây chơi.

Tiếp đó, Nam điều khiển xe máy chở Quân (cả hai không đội mũ bảo hiểm) di chuyển từ xã Tiến Thắng, qua cầu Nhật Tân đến đường Âu Cơ hướng đi đường Nghi Tàm với tốc độ 70-80 km/h, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Đến đoạn vòng xuyến giao giữa đường Yên Phụ - Nghi Tàm (ngã 3 Yên Phụ-Nghi Tàm), hai bị cáo thấy các lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và lực lượng Công an phường đang làm nhiệm vụ phân làn, dựng barie cấm không cho người vào trên tuyến đường Nghi Tàm.

Dù vậy, Nam điều khiển xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng vượt qua chốt đối diện số nhà 310 đường Nghi Tàm do anh Phan Công Định (sinh năm 1977, cán bộ Công an phường Tây Hồ) đứng bảo vệ trật tự.

Anh Định thổi còi, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nam không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe “thông chốt,” chạy xe qua chốt đối diện số nhà 294 đường Nghi Tàm do anh Nguyễn Tất Đạt (sinh năm 1986) đứng chốt.

Sau đó, Nam điều khiển xe máy vượt qua các chốt có các lực lượng Công an bảo vệ an ninh trật tự từ trước số nhà 197 đường Nghi Tàm đến đoạn trước số nhà 73 đường Nghi Tàm.

Khi Nam di chuyển đến chốt trước số nhà 310 đường Nghi Tàm, Nam thấy anh Phạm Văn Bằng (sinh năm 1975, cán bộ Công an phường Tây Hồ) thổi còi và dùng gậy chỉ huy ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng Nam tiếp tục phóng xe vượt qua.

Thấy Nam không chấp hành hiệu lệnh, anh Phạm Thế Minh (sinh năm 1987, cán bộ Công an phường Tây Hồ) trực chốt tiếp theo đã dùng gậy hiệu lệnh giao thông yêu cầu dừng xe nhưng Nam tiếp tục “thông chốt,” phóng xe với tốc độ cao, vượt qua anh Minh và hất văng gậy hiệu lệnh giao thông của cán bộ công an xuống đường.

Ngay khi đó, anh Lê Đình Công (sinh năm 1991, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội) đang trực ở chốt liền kéo barie ra lòng đường trước nhà số 336A đường Nghi Tàm để ngăn chặn hành vi của 2 bị cáo.

Khi đó, Nam điều khiển xe máy đi đến đâm thẳng vào người anh Công làm nạn nhân ngã văng ra đường khoảng 5m và bất tỉnh.

Trong khi đó, Nam và Quân cũng bị đổ xe, ngã ra đường. Anh Công bị chấn thương vùng mặt, mũi, chấn thương sọ não. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời nên không tử vong, nhưng bị tổn hại 73% sức khỏe./.

Xử phạt trường hợp “báo chốt” lực lượng Cảnh sát giao thông trên mạng xã hội Một người đàn ông ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng “báo chốt” Cảnh sát giao thông trên Facebook nhằm giúp người quen né tránh vi phạm.

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