Nhận định Lào vs Thái Lan: "Voi chiến" xuất trận ASEAN Cup, khó có "địa chấn"

Đến với ASEAN Cup 2026 bằng đội hình kết hợp giữa các cựu binh và cầu thủ trẻ, Thái Lan đặt mục tiêu 3 điểmở trận ra quân. Rõ ràng, Lào không phải đối thủ với bầy "Voi chiến" thời điểm này.

Đây là lần thứ 15 đội tuyển Lào góp mặt ở vòng chung kết giải vô địch Đông Nam Á, nhưng họ vẫn chưa một lần vượt qua vòng bảng. Tại kỳ gần nhất năm 2024, họ chỉ giành được 2 điểm sau 4 trận với thành tích hòa 2, thua 2 và xếp cuối bảng B.

Ở phía đối diện, đội tuyển Thái Lan đang xếp hạng 94 thế giới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Anthony Hudson. Nhà cầm quân người Anh đã trải qua 5 trận cùng đội tuyển với thành tích 3 thắng, 2 hòa và vẫn duy trì mạch bất bại. Dù vậy, hai trận giao hữu gần nhất hòa Kuwait 2-2 và Trung Quốc 0-0 khiến “Voi chiến” nhận không ít ý kiến trái chiều từ người hâm mộ./.