HLV Kim Sang-sik nói gì sau trận thắng đậm của Việt Nam tại ASEAN Cup 2026?

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Championship 2026 khi có chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Timor Leste ở ngày ra quân bảng A.

Trận thắng đậm này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik có 3 điểm đầu tay, dẫn đầu bảng A sau lượt trận ra quân.

Phát biểu sau trận đấu, ông Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung vào trận đấu tiếp theo gặp Singapore.

“Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thể hiện được gần như trọn vẹn những gì Ban huấn luyện đã chuẩn bị. Việc ghi được nhiều bàn thắng cũng sẽ giúp các cầu thủ tự tin hơn. Tôi hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục duy trì sự tự tin này để thể hiện tốt ở những trận đấu tiếp theo," ông Kim Sang-sik cho biết.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn tới đông đảo người hâm mộ đã đồng hành cùng đội tuyển trong trận đấu diễn ra dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi.

HLV Kim Sang-sik hài lòng với các học trò sau trận ra quân. (Nguồn: VFF)

“Dù thời tiết hôm nay không thuận lợi nhưng vẫn có rất nhiều cổ động viên Việt Nam đến sân cổ vũ. Đó là nguồn động lực rất lớn đối với toàn đội," vị "thuyền trưởng" người Hàn Quốc bày tỏ. "Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới những người hâm mộ đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển qua truyền hình tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến những màn trình diễn tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo.”

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 1 tuần để chuẩn bị cho màn đón tiếp Singapore trên sân nhà Mỹ Đình. Nói về trận đấu sắp tới, ông Kim Sang-sik cho biết đội tuyển sẽ nhanh chóng trở lại guồng tập luyện sau khi các cầu thủ hồi phục thể lực.

"Điều quan trọng nhất lúc này là quên đi kết quả của trận đấu hôm nay. Các cầu thủ cần hồi phục tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và tôi sẽ lựa chọn 11 cầu thủ có phong độ tốt nhất cho trận gặp Singapore," huấn luyện viên Kim Sang-sik nói.

Cùng với huấn luyện viên Kim Sang-sik, Nguyễn Đình Bắc, chân sút đã lập hat-trick và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cũng đã có những chia sẻ sau trận đấu.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho rằng chiến thắng là thành quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hơn một tháng qua. Anh cho biết: “Toàn đội đã có khoảng một tháng chuẩn bị rất kỹ cho giải đấu. Chiến thắng hôm nay là thành quả của quá trình đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để có một ASEAN Championship thành công.”

Chia sẻ về ba bàn thắng ghi được trong trận đấu, Đình Bắc cho biết anh đều yêu thích cả ba pha lập công và tiết lộ màn ăn mừng được lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil.

“Tôi thích cả ba bàn thắng. Điệu ăn mừng được tôi lấy cảm hứng từ các cầu thủ Brazil và muốn thực hiện lại theo cách của mình. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển. Hẹn gặp mọi người ở trận đấu tiếp theo trên sân Mỹ Đình," Đình Bắc nói.

Ở trận đấu ra quân, đội tuyển Việt Nam thi đấu vượt trội so với đối thủ Timor Leste và có được 5 bàn thắng ngay trong hiệp 1 với sự tỏa sáng của bộ ba Hoàng Hên-Xuân Son và Đình Bắc.

Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc cùng nhau lập cú đúp trong khi bàn còn lại thuộc về Nguyễn Xuân Son.

Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick vào lưới Timor Leste. (Nguồn: VFF)

Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm nhưng chỉ có thêm 2 bàn thắng.

Nguyễn Đình Bắc có thêm 1 bàn thắng để hoàn tất cú hat-trick ở ngày ra quân, trong khi bàn còn lại được ghi bởi Nguyễn Quang Hải.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, Singapore cũng đã có được 3 điểm nhờ chiến thắng kịch tính 2-1 trên sân của Campuchia. Ilhan Fandi sắm vai người hùng của Singapore với bàn thắng ở phút 90+11.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước trên chuyến bay chiều 25/7. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có khoảng gần 1 tuần để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 31/7./.

Đình Bắc lập hattrick, tuyển Việt Nam 'khởi động' ASEAN Cup với chiến thắng 7-0 Ngày thi đấu chói sáng của những tiền đạo như Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu tưng bừng ở ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste.