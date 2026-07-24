Link xem trực tiếp trận Timor Leste-Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải vô địch Đông Nam Á-ASEAN Championship 2026 bằng màn chạm trán Timor Leste ở loạt trận ra quân bảng A.

Trận đấu được người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi này sẽ diễn ra vào lúc 20g30 hôm nay 24/7 trên sân vận động Chonburi (Thái Lan).

Đáng chú ý, trận đấu này mới là lần đầu tiên Việt Nam đối đầu Timor Leste ở cấp đội tuyển quốc gia. Thế nên, đây có thể xem là cột mốc lịch sử đối với cả hai đội.

Trước ASEAN Cup 2026, Việt Nam tham dự đủ 15 kỳ, trong đó đã có 3 lần giành chức vô địch (2008, 2018 và 2024) sau 5 lần góp mặt ở chung kết.

Bên kia chiến tuyến, Timor Leste mới chỉ có từng 4 lần góp mặt và luôn phải ra về ngay sau vòng bảng. Thậm chí, đội bóng này đã thua tất cả các trận đấu mà họ tham dự.

Để giành quyền tham dự ASEAN Cup 2026, đội tuyển Timor Leste đã phải thi đấu với Brunei và có chiến thắng chung cuộc 6-1.

Khoảng cách giữa Việt Nam và Timor Leste trên bảng xếp hạng FIFA cũng quá lớn khi "các chiến binh Sao vàng" hơn đối thủ đến 102 bậc (99 so với 201).

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều. Đây sẽ là cơ hội vô cùng thuận lợi để thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng đầu tay tại giải đấu.

Thậm chí, tuyển Việt Nam cần thắng đậm để khởi đầu tưng bừng, cũng như tính đến việc có thể phải xét hiệu số bàn thắng bại so với các đối thủ cạnh tranh khác.

Trận đấu sẽ được trực tiếp kênh VTV6, VTVgo, ứng dụng FPT Play, ứng dụng TV360./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 24/7: Việt Nam đấu Timor Leste Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 bằng màn chạm trán Timor Leste ở lượt trận ra quân bảng A vào lúc 20g30 hôm nay (24/7).