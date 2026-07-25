Không thể hoài nghi, xuyên tạc về chiến dịch 500 ngày đêm

Trong khi cả hệ thống chính trị và nhân dân đồng lòng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ thì trên mạng lại có một số ý kiến phiến diện.

Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ không chỉ là một kế hoạch hành động mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian, thể hiện trách nhiệm và đạo lý của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thế nhưng, trong khi cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân đang đồng lòng triển khai chiến dịch với quyết tâm cao nhất thì trên không gian mạng lại xuất hiện một số ý kiến hoài nghi, cho rằng đây vốn là công việc được tiến hành thường xuyên, "tại sao phải phát động chiến dịch rầm rộ?", thậm chí quy kết rằng: "Làm gì cũng giả dối"./.