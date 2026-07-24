Đẩy mạnh hoạt động xác định danh tính liệt sỹ: Viết tiếp hành trình tri ân

Ngày 24/7, từ cất bốc, truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ đến lấy mẫu ADN, rà soát thông tin thân nhân và tăng cường trang thiết bị phục vụ tìm kiếm, nhiều địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động xác định danh tính liệt sỹ.

Mỗi phần việc không chỉ góp phần đưa các anh trở về với quê hương, gia đình mà còn lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Cất bốc, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phục Hòa và thân nhân gia đình tổ chức lễ cất bốc, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Đức Vui từ xóm Pác Bó về Nghĩa trang Liệt sỹ Phục Hòa, xã Phục Hòa.

liệt sỹ Nguyễn Đức Vui, quê quán xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, nhập ngũ năm 1975, là Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 567, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Anh đã anh dũng hy sinh ngày 18/2/1979 trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và được đồng đội an táng tại xóm Pác Bó, xã Phục Hòa.

Sau quá trình thu thập thông tin, xác minh hồ sơ và đối chiếu ý kiến của thân nhân, đồng đội cùng chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đã xác định chính xác vị trí phần mộ.

Công tác cất bốc, quy tập được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm trang nghiêm, chu đáo và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc.

Lễ truy điệu và an táng diễn ra ngày 24/7, trong không khí trang nghiêm, thành kính với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của liệt sỹ Nguyễn Đức Vui.

Đảm bảo tuyệt đối quy trình lấy mẫu

Cùng ngày 24/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng tổ chức khai quật, lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đông Khê (xã Đông Khê).

Nghĩa trang Liệt sỹ Đông Khê có 231 phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Tại nghĩa trang có các liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều hài cốt sau hàng chục năm an táng đã bị phân hủy mạnh, khiến việc nhận diện và lựa chọn mẫu phẩm phù hợp phục vụ giám định gặp không ít khó khăn.

Các tổ công tác phối hợp chặt chẽ triển khai từng công đoạn từ khai quật, lựa chọn mẫu phẩm, ghi nhận thông tin đến hoàn nguyên phần mộ sau khi hoàn thành việc lấy mẫu.

Quá trình thực hiện có sự tham gia của lực lượng quân đội, ngành Y tế và chính quyền địa phương, với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối quy trình chuyên môn nhằm hạn chế tối đa sai sót ảnh hưởng đến kết quả giám định ADN.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết việc đưa hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Phục Hòa không chỉ đáp ứng nguyện vọng của gia đình mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời khẳng định sự quan tâm, quyết tâm của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Cao Bằng trong “Chiến dịch 500 ngày đêm."

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đẩy nhanh công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và chất lượng; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện để phục vụ giám định ADN, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đẩy mạnh rà soát, cập nhật thông tin

Công an tỉnh Cao Bằng đang đẩy mạnh rà soát, thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ phục vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Đơn vị đã rà soát, xác minh, bổ sung thân nhân đối với trường hợp là nữ liệt sỹ; đồng thời rà soát, bổ sung hoặc thay thế thân nhân liệt sỹ đảm bảo mỗi liệt sỹ có 2 thân nhân để lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Đến ngày 23/7, Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Công an cấp xã nhập thông tin liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được 6.135 liệt sỹ (trong đó có 1.711 liệt sỹ đã xác định được thông tin phần mộ; 4.424 liệt sỹ không có thông tin phần mộ) và 5.643 thân nhân liệt sỹ theo dòng họ ngoại phục vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Từ 2.932 mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính được thu nhận, qua rà soát thực tế, đơn vị xác định còn 1.630 thân nhân đăng ký lấy mẫu ADN trong đợt tới (trong đó có 325 thân nhân đang cư trú tại các tỉnh trên cả nước). Trên địa bàn có 4 liệt sỹ là nữ và 6 thân nhân liệt sỹ chưa được thu nhận mẫu sinh phẩm để bổ sung thu nhận mẫu.

Công an tỉnh Cao Bằng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính. (Ảnh: TTXVN phát)

Việc triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin gặp các khó khăn do một số thân nhân nhận thức chưa đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lấy mẫu ADN theo dòng họ ngoại nên không hợp tác, còn từ chối việc lấy mẫu ADN do thân nhân không được hưởng chính sách; điều kiện kinh tế khó khăn, đi làm ăn xa, sinh sống ngoài địa bàn tỉnh nên không đến lấy mẫu.

Một số thân nhân do di cư tự do và tập quán cư trú, việc xác định huyết thống theo dòng họ mẹ đôi khi rà soát còn bị nhầm lẫn, rà soát sai đối tượng, sai thân nhân nên không thuộc diện thu nhận mẫu ADN. Có trường hợp liệt sỹ sai lệch tên, tuổi, quê quán nên cũng ảnh hưởng tới quá trình rà soát, thu thập, cập nhật thân nhân liệt sỹ phục vụ lấy mẫu ADN.

Đại tá Nguyễn Trung Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết thời gian tới, đơn vị tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an để tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho các trường hợp thân nhân liệt sỹ còn lại; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách tìm kiếm, vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng tham gia vận động thân nhân liệt sỹ theo dòng họ ngoại đến thu nhận mẫu sinh phẩm ADN.

Đồng thời, đơn vị làm tốt công tác rà soát cư trú, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thân nhân liệt sỹ chưa được thu mẫu ADN lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo 100% dữ liệu được cập nhật, điều chỉnh kịp thời đối với các trường hợp thay thế hoặc bổ sung.

Tiếp nhận phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập

Chiều 24/7, tại xã Thanh Thủy, Hội Chữ thập Đỏ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức chương trình tiếp nhận phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Nguồn kinh phí do Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) ủng hộ với tổng trị giá hơn 5,4 tỷ đồng.

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Quỹ Thiện Tâm; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Lễ trao 5,4 tỷ đồng phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Hội Chữ thập đỏ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận gói hỗ trợ gồm: 434 phương tiện, trang thiết bị thuộc 24 danh mục phục vụ trực tiếp công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, trong đó có máy xúc bánh xích, máy khoan đá, thiết bị định vị GPS cầm tay, máy phát điện, máy bơm nước, máy ảnh, máy quay chuyên dụng, máy tính, máy tính bảng, máy in, đèn năng lượng mặt trời, đèn đội đầu cùng nhiều thiết bị hậu cần, cứu hộ và dụng cụ chuyên dụng khác. Các trang thiết bị sẽ góp phần nâng cao năng lực khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên thực địa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Đỗ Anh Tuấn trân trọng cảm ơn Quỹ Thiện Tâm và Tập đoàn Vingroup đã đồng hành cùng tỉnh trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Tỉnh Tuyên Quang cam kết quản lý, sử dụng đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả nguồn tài trợ, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch "500 ngày đêm," đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ và nhân dân.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, trên địa bàn tỉnh và trọng điểm là Mặt trận Vị Xuyên có 4.267 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập được 3.174 hài cốt liệt sỹ, còn 1.093 liệt sỹ chưa được tìm thấy.

Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, các lực lượng đã rà phá bom mìn, vật nổ trên 3.619,81ha, đạt 81,16% diện tích theo kế hoạch; tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sỹ và 5 mộ tập thể, trong đó xác định có 23 hài cốt liệt sỹ.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm từ 84 mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính tại 10 Nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sỹ trong thời gian tới…/.

Phục dựng di ảnh tặng thân nhân gia đình liệt sỹ: Cuộc 'đoàn tụ' đặc biệt Hai năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp chính quyền địa phương và nhóm Skyline phục dựng thành công 115 di ảnh dành tặng cho thân nhân gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng.