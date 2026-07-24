Người dân dự án sân bay Gia Bình mong chờ được bàn giao đất tái định cư

Theo cam kết của nhà đầu tư đến ngày 15/7 các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm tiến độ nhà nước giao đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân trước ngày 31/7.

Tuy nhiên, đến nay, tiến độ đang bị chậm so với kế hoạch đề ra, trong khi người dân đang mong mỏi từng ngày được bàn giao đất tái định cư.

Mong sớm ổn định cuộc sống

Hơn 1 tháng nay, gần 1.700 hộ dân tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, xã Gia Bình, xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao nhà, đất ở cho chủ đầu tư, chấp nhận đến ở nơi tạm cư với niềm mong mỏi sớm được bàn giao khu tái định cư, ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, đến nay, nhà đầu tư chưa thực hiện khối lượng hoàn thành dự án tái định cư theo đúng cam kết khiến người dân hoang mang.

Cuộc sống của người dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình (Bắc Ninh) ở nơi tạm cư nhường đất Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Cụ Nguyễn Văn Tâm, 83 tuổi, ở thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết, trước đây khi còn sống tại quê nhà, hai cụ nương tựa vào nhau, bên cạnh có con cháu và bà con, làng xóm.

Nay chuyển đến khu tạm cư, dù được nhà nước bố trí chỗ ở miễn phí tại trụ sở cơ quan cũ, cuộc sống của hai cụ vẫn chỉ mang tính tạm thời. Mỗi gia đình được sắp xếp ở một phòng nhỏ, chỉ đủ để những vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Điều khiến hai cụ gặp nhiều khó khăn là nơi tạm cư cách xa khu vực con cháu đang sinh sống, việc đi lại và chăm sóc cũng không thuận tiện. Ở tuổi 83, sức khỏe ngày càng yếu, cụ Tâm chỉ mong sớm được bàn giao đất tái định cư để hai cụ có thể dựng một căn nhà nhỏ, ổn định cuộc sống, yên tâm an hưởng tuổi già và thuận tiện để con cháu chăm sóc.

“Tuổi đã cao, sức đã yếu, tôi chỉ mong sớm có đất để dựng được căn nhà của mình. Giờ chỉ lo mỗi khi trái gió trở trời, sức khỏe yếu đi, không biết còn đủ sức để về ở trong ngôi nhà mới hay không”, cụ Tâm chia sẻ.

Cuộc sống của người dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình (Bắc Ninh) ở nơi tạm cư nhường đất Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Cùng tâm trạng như cụ Tâm, gia đình ông Hoàng Văn Thưởng có mẹ già, 2 cháu nhỏ mồ côi cũng được hỗ trợ ở nhà tái định cư tại trụ sở cơ quan cũ.

Theo ông Hoàng Văn Thưởng, trước đây khi mới đến nơi tạm cư do đã lâu không có người làm việc nên có phần xuống cấp, cây cối um tùm do không được cắt tỉa thường xuyên.

Từ khi có gia đình ông và một số gia đình đến tạm cư, từ bàn tay lao động của con người, đến nay, cuộc sống như được hồi sinh, nhà cửa được trang hoàng, cây cối đơm hoa kết trái. Mặc dù vậy, cuộc sống ở nơi tạm cư còn nhiều khó khăn như gia đình đông người cùng ở chung 1 phòng, chung khu bếp nấu, chung khu tắm giặt, vệ sinh…

“Vì tiến độ dự án, người dân chúng tôi đã đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch, dọn khỏi nơi chôn rau cắt rốn, quê hương đã gắn bó nhiều thế hệ để nhường đất cho dự án trọng điểm quốc gia. Thậm chí có gia đình trong 1 năm chuyển mộ của ông bà tổ tiên nhiều lần.

Đến nay, chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm bàn giao mặt bằng khu tái định cư để nhân dân xây nhà ổn định cuộc sống, cùng hàng xóm, láng giềng có dịp được sống vui vầy bên nhau”, ông Thưởng bày tỏ.

Cuộc sống của người dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình (Bắc Ninh) ở nơi tạm cư nhường đất Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Còn với gia đình anh Vũ Đình Khương, thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình - một trong những hộ tiên phong di chuyển tài sản ở địa phương. Trong căn nhà cấp 4 thuê tại thôn Định Cương, xã Gia Bình, anh Khương cho biết, gia đình bắt đầu vận chuyển tài sản từ cuối tháng 5 và chính thức sinh hoạt tại nơi ở tạm từ ngày 4/6.

Hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn khi bố mẹ đều ngoài 80 tuổi song tất cả các thành viên đều thống nhất di chuyển để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Trong căn nhà thuê rộng gần 100 m² với đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, khu bếp và nhà vệ trong lúc chờ nhận đất tái định cư, anh Khương bày tỏ: “Gia đình tôi rất cảm kích trước sự hỗ trợ của các lực lượng công an, quân đội và địa phương trong quá trình vận chuyển tài sản. Nếu không có sự giúp đỡ đó, việc di chuyển sẽ rất khó khăn và mất nhiều thời gian hơn. Đến nay, gia đình tôi đã bàn giao mặt bằng gần 2 tháng, khu đất tái định cư vẫn ngổn ngang, chưa đủ hạ tầng điện, nước, đường thoát nước, đường giao thông. Điều này cũng gây nhiều băn khoăn, lo lắng cho nhân dân”.

Gấp rút hoàn thành khu tái định cư sớm bàn giao cho dân

Tại vị trí đất tái định cư của 3 khu dân cư Thủ Pháp, Lương Pháp và Mỹ Thôn thuộc thôn An Bình, dự kiến sẽ có khoảng hơn 3.000 lô đất được giao cho bà con vào cuối tháng 7/2026. Tuy nhiên, tại hiện trường thi công, công việc vẫn còn ngổn ngang.

Dự án khu tái định cư xã Gia Bình đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Ông Đặng Văn Long, Trưởng thôn An Bình, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ qua khảo sát của nhân dân và chính quyền địa phương, các hạng mục của dự án chưa đáp ứng được yêu cầu.

Mặc dù nơi đây đã hình thành các tuyến đường, tuy nhiên hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, hố ga chưa có nắp đậy, khi có mưa một số tuyến đường lầy lội không thể đi lại, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân, nếu có bàn giao cho dân thì cũng không thể xây nhà. Bởi vậy người dân chưa thể nhận bàn giao.

Ông Long cùng toàn thể nhân dân mong muốn nhà thầu đẩy nhanh tiến độ sớm nhất để người dân sớm ổn định cuộc sống theo đúng tinh thần “an cư lạc nghiệp”.

Theo ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Bình liên tục trong 2 ngày 15 và 16/7, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình đã có các buổi khảo sát thực địa các khu tái định cư và làm việc với nhà đầu tư, cấp ủy, chính quyền các thôn và đại diện các hộ dân để thống nhất thời gian bàn giao đất ở cho bà con. Tuy nhiên, do hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm điều kiện, nên trước mắt các thôn chưa thể tiếp nhận bàn giao.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị nhà đầu tư và đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục cấp điện, cấp nước, hệ thống tiêu thoát nước, giao thông và các công trình hạ tầng đồng bộ, bảo đảm đủ điều kiện để bàn giao đất ở cho nhân dân.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Thời gian qua, nhiều hộ dân đã chấp nhận thiệt thòi, hy sinh lợi ích riêng vì mục tiêu chung; đến nay, toàn bộ diện tích trong ranh APEC (các dự án phục vụ APEC) với diện tích khoảng 519 ha, liên quan 1.699 hộ dân, 6.800 nhân khẩu đã được di dời, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để triển khai thi công Dự án Cảng hàng không.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh (thứ 2, trái) chia sẻ, động viên các hộ dân tại khu tạm cư. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Nhân dân đang phải tạm cư, điều kiện sinh hoạt, cơ sở vật chất còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, vất vả; vì vậy, nhu cầu sớm được giao đất tái định cư để xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống là hết sức cấp thiết.

Sau nhiều cuộc họp, chỉ đạo các sở, ban, ngành, kiểm tra tháo gỡ khó khăn, đôn đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Song Giang (nhà đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tái định cư theo đúng cam kết (hoàn thành cơ bản hạ tầng tái định cư xong trước ngày 15/7/2026 để bàn giao đất cho các hộ dân trước 31/7/2026).

Tuy nhiên, hiện nay qua kiểm tra thực tế công trình, nhà đầu tư chưa thực hiện khối lượng hoàn thành dự án tái định cư theo đúng cam kết.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng, việc chậm trễ trên thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư do thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi công dự án làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân; tác động bất lợi đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với giai đoạn tiếp theo của dự án.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà, động viên các hộ gia đình thuộc diện di dời để thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Điều này cũng ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, uy tín của tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc sớm hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật dự án tái định cư, bảo đảm đủ điều kiện bàn giao đất cho các hộ dân là hết sức cấp bách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Song Giang nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, trước mắt cần tập trung xây dựng biểu tiến độ thực hiện dự án, huy động tối đa trang thiết bị, máy móc, vật liệu, nhân lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” đảm bảo hoàn thành cơ bản hạ tầng kỹ thuật các dự án tái định cư trước ngày 2/8/2026. Các cơ quan, đơn vị của tỉnh, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phối hợp để dự án đạt kết quả cao./.

Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Lãnh đạo Bắc Ninh thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các hộ dân tạm cư dự án sân bay Gia Bình, đảm bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống người dân.