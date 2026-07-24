'Vinh quang Việt Nam 2026': Tuyên dương 13 tấm gương điển hình tiên tiến

Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026, với chủ đề "Kiến tạo và cống hiến" sẽ được tổ chức vào ngày 28/7. Tại chương trình, 13 tấm gương anh hùng, điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân, sẽ được tôn vinh vì những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 22 - năm 2026, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 24/7 tại Hà Nội.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết chương trình năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đẩy mạnh các chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2026).

Năm 2026, chương trình vinh danh 13 gương điển hình tiên tiến là những nhà khoa học, thầy thuốc tận tụy; những doanh nhân tiên phong; các chiến sỹ lực lượng vũ trang giữ bình yên cho Tổ quốc; những nhà ngoại giao, nhà văn hóa, nhà giáo, người lao động xuất sắc trên mọi miền đất nước.

"Dù mang những câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm tựa: Tinh thần 'Kiến tạo và Cống hiến'. Họ là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, ý chí vượt khó, dám nghĩ, dám làm và khát vọng phụng sự đất nước," bà Thái Thu Xương nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng bày tỏ tin tưởng rằng tinh thần của Vinh quang Việt Nam 2026 sẽ tiếp thêm động lực để mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục thi đua lao động giỏi, nâng cao năng suất, từ đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững.

Chia sẻ tại họp báo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho biết đơn vị vừa tròn 70 năm thành lập. Ông nhấn mạnh: "Được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam sẽ là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, có thêm nhiều thành tích và đóng góp được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho sự phát triển của âm nhạc hàn lâm Việt Nam."

Đại tá Lý Hương Ly, đại diện Nhà máy Z111 phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại tá Lý Hương Ly, đại diện Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng), khẳng định: "Chúng tôi hiểu rằng, vinh quang không phải là điểm đến mà là điểm khởi đầu cho những trách nhiệm lớn lao hơn. Mỗi phần thưởng hôm nay sẽ là động lực để Nhà máy Z111 tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động có bản lĩnh, trình độ, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới."

Ra đời từ năm 2004, chương trình Vinh quang Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, Báo Lao Động tổ chức, với sự phối hợp của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng nhiều bộ, ngành. Tính đến hết năm 2025, đã có tổng số 313 lượt tập thể, cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh quang Việt Nam./.

Danh sách các tập thể, cá nhân được vinh danh tại chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2026: 8 tập thể gồm: 1. Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao 2. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 3. Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng 4. Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng 5. Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an 6. Tập đoàn Dệt may Việt Nam 7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam 8. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội 5 cá nhân gồm: 1. Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed 2. Anh hùng Lao động Phạm Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco 3. Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà 4. Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang 5. GS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng đại học, Đại học Phenikaa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenika

Chương trình 'Vinh quang Việt Nam': Tạo động lực cho phong trào thi đua yêu nước Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng của mỗi cá nhân và tập thể trong việc xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.