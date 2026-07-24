Huế: Văn bản về công tác nhân sự lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo

Sáng 24/7, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Hồ Xuân Trăng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận thành phố Huế khẳng định văn bản có nội dung “Quyết định số 252-QĐNS/TW về việc chuẩn y chức vụ nhân sự” liên quan đến thành phố, đang lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo.

Công an thành phố Huế đang điều tra xác minh.

Sáng cùng ngày, nền tảng số Hue-S thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế cũng phát đi cảnh báo về việc xuất hiện văn bản giả mạo liên quan đến công tác nhân sự đang được lan truyền trên một số nền tảng mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng.

Theo Hue-S, hiện trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh văn bản giả mạo mang tên “Quyết định số 252-QĐNS/TW về việc chuẩn y chức vụ nhân sự.”

Đây là thông tin hoàn toàn giả mạo, được cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ nhằm tung tin sai sự thật, gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang trong dư luận.

Hue-S khuyến cáo người dân không chia sẻ, bình luận hoặc tương tác làm lan truyền các hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng; chỉ tiếp cận thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí chính thống.

Hành vi cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin sai lệch, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và hạn chế việc phát tán tin giả trên không gian mạng./.

Xử phạt cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook 24/4, Công an xã Quản Bạ (Tuyên Quang) đã phát hiện, xử phạt hành chính một chủ tài khoản Facebook có hành vi đăng tải bài viết, bình luận sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an

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