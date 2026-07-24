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Cơ hội du học Cộng hòa Séc diện hiệp định trình độ đại học, sau đại học

Tổng số có 14 suất học bổng, gồm 2 học bổng trao đổi giảng viên và nghiên cứu viên; 12 suất học bổng trao đổi học tập và nghiên cứu đối với ứng viên đang học đại học và sau đại học.

Hà An
Sinh viên Trường Quản trị và Kinh Doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)
Sinh viên Trường Quản trị và Kinh Doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi du học tại Cộng hòa Séc theo diện học bổng hiệp định.

Tổng số có 14 suất học bổng, gồm 2 học bổng trao đổi giảng viên và nghiên cứu viên của các cơ sở giáo dục đại học công lập; 12 suất học bổng trao đổi học tập và nghiên cứu đối với ứng viên đang học đại học và sau đại học.

Thời gian đào tạo đối với chương trình trao đổi giảng viên và nghiên cứu viên từ 2 đến 4 tuần; với chương trình trao đổi học tập và nghiên cứu là 5 tháng.

Ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình đào tạo là tiếng Séc. Ứng viên cần có bằng đại học hoặc sau đại học tại Séc với ngôn ngữ sử dụng trong khóa học là tiếng Séc.

Ứng viên cũng có thể được nhận vào một số khóa học giảng dạy bằng tiếng Anh nếu cơ sở tiếp nhận đồng ý miễn toàn bộ học phí cho người nhận học bổng.

Chính phủ Séc miễn học phí cho quá trình học tập, bố trí chỗ ở trong ký túc xá và học bổng theo quy định của Chính phủ Séc. Phía Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, lệ phí làm hộ chiếu, visa, phí đi đường và cấp bù sinh hoạt phí theo quy định hiện hành.

Điều kiện ứng tuyển với chương trình trao đổi giảng viên và nghiên cứu viên là ứng viên phải có hợp đồng lao động và thời gian công tác tối thiểu từ 24 tháng trở lên tính đến ngày 20/8/2026, còn đủ tuổi để công tác ít nhất 36 tháng; phải có thư mời do cơ sở đào tạo tại Cộng hòa Séc cấp và nộp kèm trong hồ sơ dự tuyển.

Với chương trình trao đổi học tập và nghiên cứu, ứng viên là sinh viên hoặc đã tốt nghiệp trình độ đại học, sau đại học. Ứng viên được khuyến nghị liên hệ trực tiếp với khoa chuyên môn tại cơ sở đào tạo ở Cộng hòa Séc để xin thư mời hoặc thư chấp thuận sơ bộ (nếu có).

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 20/8/2026.

Thông tin chi tiết ứng viên có thể xem thêm tại đây./.

(Vietnam+)
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