Đà Nẵng lên phương án tái định cư cho hộ dân di dời khỏi chung cư xuống cấp

Ngày 24/7, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã phản hồi thông tin về quyết định thu hồi 280 căn hộ tại 3 khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng là Thuận Phước, Lâm đặc sản Hòa Cường và Hòa Minh để giải tỏa, phá dỡ.

Đây là các chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công cho thuê, nên hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang thuê căn hộ tại 3 khu chung cư này đang lo lắng về phương án bố trí tái định cư trước mắt và lâu dài.

Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra 2 hình thức tái định cư để các hộ dân được lựa chọn là: tiếp tục thuê nhà ở xã hội thuộc tài sản công hoặc mua nhà ở xã hội tại các dự án ngoài ngân sách.

Nếu chọn phương án mua nhà, các hộ dân di dời này thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, tuy nhiên xếp vị trí thứ 4 trong các nhóm đối tượng ưu tiên theo Luật Nhà ở (sau các nhóm: người có công; thân nhân liệt sỹ; người khuyết tật). Vì vậy tùy theo số lượng chung cư mở bán và nhu cầu đăng ký mua mà những người thuộc nhóm đối tượng này sẽ được mua trực tiếp hay phải qua bốc thăm.

Trong cuối năm 2026 thành phố sẽ có thêm 8 dự án nhà ở xã hội khởi công và hiện đang có 12 dự án đang triển khai. Sở Xây dựng sẽ liên tục thông tin rộng rãi về các dự án mở bán, đồng thời gửi trực tiếp về những hộ đã đăng ký mua nhà ở xã hội khi có thông tin mở bán của chủ đầu tư.

Sở Xây dựng cũng sẽ hướng dẫn, giải thích cụ thể về trình tự, thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội cho các hộ thuộc diện giải tỏa, di dời chung cư cũ.

Dự kiến sẽ có 45 hộ dân di dời đợt đầu được bố trí ở tạm tại Khu Ký túc xá Phía Tây Mở Rộng (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Đối với phương án tiếp tục thuê nhà ở xã hội tài sản công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông tin toàn thành phố hiện có hơn 11.000 căn hộ cho thuê, nhưng chỉ còn khoảng 150 căn hộ đang còn trống để tiếp tục bố trí cho người dân. Vì vậy thành phố sẽ ưu tiên cho các hộ đăng ký trước, đủ điều kiện ưu tiên để thuê trước 150 căn hộ trống này.

Ngoài ra, thành phố cũng có 2 dự án đầu tư công đang triển khai là cải tạo Ký túc xá Phía Tây và Ký túc xá Phía Tây Mở Rộng. Thời gian cải tạo dự kiến là 24 tháng, sau khi cải tạo sẽ có thêm khoảng 800 căn hộ cho thuê. Đây là nguồn căn hộ để phục vụ bà con di dời tái định cư và bổ sung nguồn quỹ căn hộ cho thuê của thành phố.

Về giải pháp hỗ trợ nơi ở tạm, chờ bố trí tái định cư, ông Lê Văn Tuấn cho biết Sở đang hoàn thiện nội dung trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua Nghị quyết về hỗ trợ người dân khi thực hiện di dời, giải tỏa khỏi các chung cư cũ. Trong đó, đề xuất hỗ trợ kinh phí di dời là 10 triệu đồng/hộ.

Ngoài ra, thành phố dự kiến hỗ trợ một phần tiền thuê nhà là 2 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian tối đa 24 tháng.

Nếu các hộ dân không muốn thuê nhà thì thành phố đã chuẩn bị khu Ký túc xá Phía Tây Mở Rộng, đảm bảo cơ sở vật chất để các hộ dân chuyển đến ở tạm miễn phí, đến khi bố trí xong tái định cư.

Tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn còn lo lắng vì các khu Ký túc xá Phía Tây và Ký túc xá Phía Tây Mở Rộng vốn được thiết kế cho sinh viên, nên sẽ không đầy đủ công năng phục vụ cho các hộ gia đình trong thời gian ở tạm.

Mỗi phòng tại Khu Ký túc xá Phía Tây Mở Rộng có khu vệ sinh, phòng tắm và nơi giặt phơi riêng. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo ông Văn Phú Nguyên Lai (Tổ trưởng Tổ dân phố 02 Thuận Phước, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), khi các hộ gia đình chuyển đến thì quan trọng nhất là phải có bếp và phòng vệ sinh riêng. Vì vậy người dân mong Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tiếp tục cải tạo, sửa chữa các căn hộ cũng như các hạng mục phụ trợ để bảo đảm điều kiện sinh hoạt trước khi bố trí người dân đến ở.

Tại Ký túc xá Phía Tây Mở Rộng (phường Hải Vân), nơi dự kiến bố trí nơi ở tạm cho 45 hộ dân di dời đợt đầu. Khu ký túc xá gồm 2 tòa nhà 5 tầng, có thiết kế thoáng mát, hiện đại, khuôn viên sân vườn rộng rãi.

Về phòng ở, khu ký túc xá có 2 loại phòng diện tích 48m2 và 62m2, rộng hơn nhiều so với các căn hộ chung cư cũ (chỉ khoảng 30m2). Mỗi phòng đều có khu vệ sinh, phòng tắm, ban công riêng nhưng chưa có khu bếp. Sau khi dọn về ở, các hộ dân phải tự bố trí bàn bếp để nấu nướng...

Ông Đào Ngọc Định, Phó Trưởng phòng Giám sát và Quản lý chung cư (Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng), khẳng định đến thời điểm này, khu ký túc xá đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện về điện, nước sinh hoạt và các cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ người dân trong thời gian ở tạm.

Hệ thống điện-nước đã được đấu nối từ hộp kỹ thuật đến từng căn hộ, có đồng hồ riêng, dễ dàng trong công tác quản lý. Trung tâm sẽ tiến hành dọn dẹp, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế các hạng mục thiết bị nếu có hư hỏng, đáp ứng các nhu cầu thực tế của các hộ dân.

Trung tâm sẽ bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các hộ dân có thể chuyển vào ở ngay sau khi di dời khỏi các chung cư cũ./.

Đà Nẵng sẽ khởi công 8 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026 Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án, với khoảng 39.541 căn (bằng khoảng 150% chỉ tiêu được giao); trong đó có 1 dự án với khoảng 568 căn đã hoàn thành.