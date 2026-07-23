Đà Nẵng sẽ khởi công 8 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026

Ngày 23/7, tại họp báo quý 2 do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Lê Văn Tuấn thông tin trong 6 tháng cuối năm 2026 thành phố sẽ khởi công thêm 8 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 4.879 căn hộ.

Theo ông Lê Văn Tuấn, trong giai đoạn 2026-2030 thành phố đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án, với khoảng 39.541 căn (bằng khoảng 150% chỉ tiêu được giao); trong đó có 1 dự án với khoảng 568 căn đã hoàn thành.

Có 24 dự án với khoảng 21.563 căn đã chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện các bước tiếp theo; 19 dự án chưa chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó, trong giai đoạn 2021-2025, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 9 dự án với 6.352 căn, đạt tỷ lệ 104% chỉ tiêu (theo đề án giai đoạn 2021-2025 là 6.121 căn). Riêng năm 2025, thành phố hoàn thành 5 dự án với 2.907 căn, đạt tỉ lệ 108% chỉ tiêu.

Về nhà ở xã hội cho thuê, thành phố Đà Nẵng đang giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, bố trí cho thuê đối với 10.794 căn hộ chung cư và 1.874 phòng ký túc xá sinh viên. Số lượng nhà ở xã hội thuộc tài sản công bố trí cho thuê của Đà Nẵng hiện chiếm tỷ lệ khoảng 70% của cả nước.

Còn theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, hoạt động xây dựng tại thành phố đang có sự tăng tốc mạnh mẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành xây dựng đã thẩm định và cấp phép xây dựng 48 công trình, dự án với tổng mức đầu tư hơn 61.000 tỷ đồng.

Việc quản lý đầu tư-xây dựng cơ bản được thành phố chú trọng, phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn từ đầu năm; trong đó, Đà Nẵng ưu tiên các công trình động lực, trọng điểm, hạ tầng giao thông chiến lược, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án có sức lan tỏa lớn.

Từ đầu năm đến ngày 12/7, thành phố giải ngân đạt hơn 7.232 tỷ đồng, bằng 42,96% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao./.

Bộ Xây dựng: Vẫn còn thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.