Hòa Phát tổ chức lễ cất nóc hơn 800 căn hộ nhà ở xã hội Khu công nghiệp Yên Mỹ II

Tập đoàn Hòa Phát vừa tổ chức lễ cất nóc công trình nhà ở xã hội cao tầng tại lô đất CT 01. Đây là một phần của dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp khu công nghiệp Yên Mỹ II tại xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Công trình hoàn thiện gồm 2 cụm tòa cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ nhà ở xã hội với diện tích đa dạng từ 34,9 đến 77m², được tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và công năng sử dụng.

Dự án do Công ty Cổ phần phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 31ha, dự kiến đáp ứng 11.500 chỗ ở cho người lao động trong và ngoài khu công nghiệp. Theo quy hoạch, dự án gồm 25 tòa chung cư cao từ 11 đến 20 tầng với khoảng 9.000 căn hộ, 242 căn nhà liền kề thương mại cao tối đa 5 tầng.

Về hạ tầng và tiện ích, khoảng 1,9 ha quỹ đất được dành riêng cho công viên trung tâm, kết hợp các khu chức năng như hồ nước, sân chơi trẻ em, không gian thể thao và cắm trại. Bên cạnh tuyến phố đi bộ, mỗi cụm chung cư cũng sở hữu các tiện ích cộng đồng riêng biệt như thư viện, sân chơi và đường dạo bộ. Nhằm đảm bảo chất lượng sống toàn diện cho cư dân, dự án quy hoạch đồng bộ trường học rộng 1,1ha, khu y tế gần 6.000m², trung tâm thương mại hơn 4.500m² và nhà văn hóa trên 2.000m².

Dự án nằm trên Quốc lộ 39A và đường tỉnh ĐT 200, liền kề Khu công nghiệp Yên Mỹ II. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 30 phút đi xe tới trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khoảng 30 phút tới trung tâm tỉnh Hưng Yên thông qua cao tốc Hưng Yên - Thái Bình.

Các khu công nghiệp lớn trong vùng như Khu công nghiệp Phố Nối A, Thăng Long, Phố Nối B chỉ cách dự án khoảng 10 phút đi xe.

Hiện tại, dự án đã mở điểm tiếp nhận hướng dẫn và làm thủ tục cho khách hàng có nhu cầu. Người lao động và khách hàng quan tâm đến dự án cũng như nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội có thể liên hệ qua số điện thoại 097.80.81.899 hoặc đến trực tiếp Văn phòng bán hàng của Chủ đầu tư tại khu văn phòng nhà điều hành Khu công nghiệp Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để được hướng dẫn về điều kiện, thủ tục và lộ trình triển khai./.

Hòa Phát sản xuất 7 triệu tấn thép trong nửa đầu năm 2026, tăng 36% Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3,6 triệu tấn thép thô quý 2/2026, đạt tổng 7 triệu tấn nửa đầu năm, giữ vững vị trí số 1 Việt Nam và mở rộng xuất khẩu toàn cầu.