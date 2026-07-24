Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đào tạo trên 550.000 nông dân số

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng lao động ngành nông nghiệp, hình thành lực lượng nông dân số, nông dân chuyên nghiệp và đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2030 sẽ đào tạo nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn cho trên 750.000 lao động; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng trên 550.000 người nhằm hình thành lực lượng nông dân số, nông dân chuyên nghiệp và cán bộ quản trị hợp tác xã hiện đại.

Trong số đó, khoảng 450.000 người là lao động tại các vùng nguyên liệu, trang trại, chương trình, đề án, dự án trọng điểm; khoảng 100.000 người là cán bộ quản trị và lao động trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu sau đào tạo, trên 85% học viên áp dụng được kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn sản xuất; trên 70% tham gia liên kết sản xuất, chuỗi giá trị hoặc ứng dụng công nghệ số và đổi mới phương thức quản trị.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi số đang trở thành phương thức tổ chức sản xuất, quản trị và kết nối thị trường. Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, thiết bị thông minh, thương mại điện tử và các nền tảng truy xuất nguồn gốc đang tác động ngày càng sâu rộng đến toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi người nông dân có đủ kiến thức, kỹ năng để làm chủ. Vì vậy, xây dựng lực lượng nông dân số được xác định là nhiệm vụ nền tảng nhằm phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và có sức cạnh tranh.

Bộ cũng cho biết nông dân số không chỉ là người sử dụng điện thoại thông minh hay mạng xã hội mà phải có khả năng ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong toàn bộ quá trình sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm.

Người nông dân cần biết sử dụng các thiết bị thông minh, nhật ký sản xuất điện tử, phần mềm quản lý, hệ thống truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và các nền tảng số để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và mở rộng thị trường.

Để đạt mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ xây dựng khung năng lực và bộ tiêu chí nhận diện nông dân số; đổi mới chương trình đào tạo theo hướng thực hành, "cầm tay chỉ việc" ngay tại vùng nguyên liệu, hợp tác xã, trang trại và doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo phải xuất phát từ nhu cầu của từng ngành hàng, từng nhóm nông dân và những vấn đề cụ thể trong sản xuất, thay vì đào tạo dàn trải, nặng về lý thuyết.

Đồng thời, xây dựng nền tảng đào tạo nông dân quốc gia trên nền tảng web và ứng dụng di động, phát triển mạng lưới giảng viên thực hành và tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, hợp tác xã với người nông dân.

Bộ cũng tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Doanh nghiệp và hợp tác xã cần tham gia xác định nhu cầu, xây dựng chương trình, hướng dẫn thực hành và đặt hàng đào tạo. Kết quả đào tạo phải được đánh giá bằng mức độ áp dụng công nghệ, hiệu quả sản xuất, thu nhập, khả năng liên kết và khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xây dựng lực lượng nông dân số là quá trình nâng cao đồng thời tri thức, kỹ năng nghề, năng lực số, tư duy kinh tế và khả năng hợp tác của người nông dân. Khi người nông dân biết sử dụng dữ liệu để ra quyết định, tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn và chủ động kết nối thị trường, công nghệ số sẽ thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nông nghiệp bền vững./.

Hỗ trợ để người nông dân làm chủ các nền tảng số Thông qua ứng dụng “App Nông dân,” nông dân được hỗ trợ nâng cao kỹ năng số, từng bước tiếp cận và khai thác hiệu quả các nền tảng số trong sản xuất và kinh doanh.

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