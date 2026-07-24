Nhà máy Suntory PepsiCo tại Tây Ninh: Một dự án FDI, nhiều giá trị cộng hưởng

Là khoản đầu tư lớn nhất của Suntory PepsiCo tại Việt Nam với tổng vốn dự kiến 300 triệu USD, Nhà máy Tây Ninh đánh dấu cột mốc mới trong hành trình hơn 30 năm của doanh nghiệp tại Việt Nam và là ví dụ điển hình về cách một dự án FDI chất lượng cao có thể tạo ra nhiều giá trị lan tỏa cho địa phương.

Động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương

Nhà máy Tây Ninh là cơ sở sản xuất thứ sáu của Suntory PepsiCo Việt Nam, đồng thời là nhà máy lớn nhất và hiện đại nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam, thuộc nhóm những cơ sở sản xuất quy mô hàng đầu trong mạng lưới Suntory và PepsiCo tại khu vực châu Á.

Với công suất thiết kế khoảng 1,244 tỷ lít mỗi năm, dự án góp phần nâng cao đáng kể năng lực sản xuất của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường trong nước, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các thị trường khác trong khu vực khi cần thiết.

Dự án còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tại địa phương thông qua việc gia tăng năng lực sản xuất, mở rộng chuỗi cung ứng và tạo thêm khoảng 3.000 việc làm trong toàn chuỗi giá trị. Đây là những yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện sinh kế người lao động và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Jahanzeb Khan, Tổng Giám đốc Điều hành Suntory Beverage & Food Châu Á, cho biết:

Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của chúng tôi tại Châu Á. Nhà máy Tây Ninh tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất khu vực của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu tăng trưởng dài hạn trên toàn khu vực. Đối với chúng tôi, tăng trưởng và phát triển bền vững luôn song hành. Nhà máy Tây Ninh là minh chứng rõ nét cho thấy việc mở rộng hoạt động kinh doanh có thể đồng thời tạo ra giá trị cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường."

Từ góc độ phát triển địa phương, giá trị của dự án không chỉ nằm ở quy mô đầu tư mà còn ở khả năng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất. Đây là những yếu tố ngày càng được coi trọng trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới của nhiều địa phương tại Việt Nam.

Cầu Kênh Liên Vùng kết nối xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) với xã Bình Lợi (Thành phố Hồ Chí Minh), góp phần thúc đẩy kết nối giao thông và phát triển kinh tế-xã hội khu vực. (Nguồn: Vietnam+)

Đồng hành cùng địa phương hướng tới phát triển bền vững

Giá trị của một dự án FDI chất lượng cao còn được thể hiện ở khả năng đồng hành lâu dài với sự phát triển của địa phương. Với Suntory PepsiCo Việt Nam, triết lý "Giving Back to Society" (Đóng góp lại cho xã hội) không chỉ được thể hiện trong hoạt động kinh doanh mà còn thông qua các sáng kiến hướng đến giáo dục, hạ tầng và an sinh cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục và nước sạch, doanh nghiệp đã phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng công trình nước sạch cho một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh trong khuôn khổ

chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch.” Không chỉ vậy, chương trình còn góp phần lan tỏa kiến thức về sử dụng và bảo vệ nguồn nước thông qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm.

Suntory PepsiCo Việt Nam cũng đồng hành cùng địa phương đầu tư xây dựng Cầu Kênh Liên Vùng, kết nối tuyến đường Kênh Xã Tĩnh thuộc xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh với đường Kênh Liên Vùng thuộc xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 3,9 tỷ đồng

từ nguồn vốn xã hội hóa với sự hỗ trợ của Suntory PepsiCo Việt Nam, Tổng Công ty IDICO - CTCP, Công ty Xây dựng Coteccons, cùng các đơn vị đồng tài trợ. Việc đưa cây cầu vào sử dụng không chỉ giúp người dân đi lại an toàn, thuận tiện hơn mà còn thúc đẩy vận chuyển, giao thương hàng hóa giữa hai địa phương, góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội của khu vực.

Nhân dịp khánh thành nhà máy, Suntory PepsiCo Việt Nam cũng đóng góp 1 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh. Hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với cộng đồng, bên cạnh những đóng góp về phát triển kinh tế và công nghiệp.

Nhà máy Tây Ninh cho thấy giá trị của một dự án FDI không chỉ được đo bằng quy mô vốn hay năng lực sản xuất, mà còn ở những tác động tích cực và bền vững đối với cộng đồng địa phương.

Liên tiếp dự án tỷ USD, Thành phố Hồ Chí Minh hút mạnh FDI hạ tầng số Theo số liệu của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 1/2026, thành phố có hơn 20.470 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 142,2 tỷ USD.