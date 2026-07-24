Ngân hàng BIDV và GTEL ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (GTEL) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị, hướng tới phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm tạo ra những giá trị mới trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chuyển đổi số.

Theo thỏa thuận hợp tác, với vai trò là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, BIDV sẽ đồng hành cùng GTEL trong việc thu xếp nguồn vốn, cung cấp các giải pháp tài chính, ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ tài chính hiện đại phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm đồng thời triển khai các chính sách ưu đãi dành cho cán bộ, người lao động GTEL và hệ sinh thái doanh nghiệp của Tổng công ty.

Về phía GTEL, đơn vị sẽ phát huy năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ, an toàn thông tin và an ninh mạng để đồng hành cùng BIDV trong quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và các nền tảng công nghệ hiện đại.

Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các nền tảng, giải pháp về trung tâm dữ liệu (Data Center), an toàn thông tin, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu số, xác thực điện tử, chia sẻ dữ liệu, đấu giá tài sản trực tuyến cùng nhiều nền tảng công nghệ khác nhằm nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn hệ thống, phát triển các dịch vụ tài chính số hiện đại và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Sự hợp tác giữa BIDV và GTEL không chỉ là sự kết nối giữa một định chế tài chính hàng đầu với một doanh nghiệp công nghệ trực thuộc Bộ Công an mà còn là sự cộng hưởng giữa nguồn lực tài chính và năng lực công nghệ, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho lĩnh vực tài chính-ngân hàng, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV khẳng định: “Sự hợp tác toàn diện này không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai doanh nghiệp lớn để đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn tiếp tục khẳng định cam kết của hai đơn vị trong việc đồng hành phát triển kinh tế số, xã hội số, góp phần bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống tài chính quốc gia và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.”

Đại tá Lương Đức Minh - Chủ tịch GTEL phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Vietnam+)

Đại tá Lương Đức Minh - Chủ tịch GTEL cũng nhấn mạnh: “Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa GTEL và BIDV là sự kết nối giữa năng lực công nghệ với năng lực tài chính, giữa đổi mới sáng tạo với nguồn lực đầu tư nhằm tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế số. Sự hợp tác giữa hai đơn vị cũng góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và xây dựng nền công nghiệp an ninh hiện đại, tự chủ.”

Thỏa thuận hợp tác toàn diện là nền tảng để BIDV và GTEL từng bước cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành những chương trình, dự án và giải pháp trọng điểm. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường phối hợp, phát huy hiệu quả thế mạnh của mỗi đơn vị để phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững./.

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