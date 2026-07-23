Nhà phát triển sàn thương mại điện tử lớn nhất nước Nga gặp "vận đen"

Các cuộc tấn công bằng UAV trong tuần qua đã làm hư hại nhiều cơ sở kho bãi của RWB (Wildberries) với tổng diện tích 552.000 mét vuông, tương đương khoảng 10% tổng năng lực hậu cần của công ty., trong đó 8% cơ sở sẽ tạm thời ngừng hoạt động.

Các cơ sở hậu cần của RWB (nhà phát triển sàn thương mại điện tử Wildberries) bị tấn công ở Elektrostal, tỉnh Moskva (250.000 mét vuông), Kotovsk, tỉnh Tambov (108.000 mét vuông), Krasnodar (100.000 mét vuông) và Nevinnomyssk, tỉnh Stavropol (94.000 mét vuông).

Wildberries là sàn thương mại điện tử lớn nhất ở Nga. Chủ sở hữu chính là bà Tatyana Kim và công ty Russ. Doanh thu năm 2025 của Wildberries tại Nga đạt 6.100 tỷ ruble, tăng 49% so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 175 tỷ ruble, tăng 68% so với năm trước.

Theo con số chính thức đầu năm 2024 thị phần của Wildberries là 47%. Tổng cộng, sàn thương mại điện tử này có 209 cơ sở logistics với diện tích 5,6 triệu mét vuông.



Ông Alexander Fedorov, Giám đốc Bộ phận Bất động sản Công nghiệp và Kho bãi của Remain, ước tính giá trị tài sản của Wildberries bị thiệt hại do hỏa hoạn lên tới 60 tỷ ruble. Riêng việc xây dựng các kho bãi mới có cùng quy mô có thể tiêu tốn của công ty 35,5 tỷ ruble.

Giám đốc điều hành của Umbrella Consulting Group, Kirill Agapov, tin rằng việc giảm đáng kể các tài sản hậu cần đang hoạt động là một tổn thất lớn đối với doanh nghiệp, ngay cả khi đó chỉ là sự giảm tạm thời về sản lượng.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến thời gian giao hàng, độ chính xác của việc phân phối hàng tồn kho và sự ổn định của toàn bộ mạng lưới đường vận chuyển, ông Agapov giải thích.

Trung tâm hậu cần lớn ở tỉnh Moskva còn xử lý các luồng hàng nhập khẩu và hàng hóa đường dài từ khắp cả nước.

Để đối phó với cuộc khủng hoảng này, trong ngắn hạn, công ty có thể sẽ tập trung vào việc xem xét lại hệ thống hậu cần, chuyển một số hàng hóa đến kho lưu trữ ở vùng Ural và Siberia, và tăng tỷ lệ người bán có kho bãi riêng./.

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