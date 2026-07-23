Samsung ra mắt dòng điện thoại Galaxy Z mới, tăng tốc chiến lược AI

Ngày 22/7 (giờ địa phương), Samsung Electronics đã giới thiệu thế hệ điện thoại màn hình gập Galaxy Z mới tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 ở London (Anh), đồng thời ra mắt thêm các thiết bị mới trong hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, lần đầu tiên Samsung mở rộng dòng điện thoại gập Galaxy Z lên ba mẫu gồm Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Trong số đó, Galaxy Z Fold 8 Ultra là mẫu điện thoại gập mỏng nhất của Samsung từ trước đến nay, với độ dày 4,1 mm khi mở.

Các thiết bị mới được tích hợp nền tảng Galaxy AI kết hợp với Gemini của Google, hỗ trợ các tính năng như quản lý lịch trình, tìm kiếm thông tin theo ngữ cảnh và xử lý đồng thời nhiều tác vụ.

Samsung cho biết dòng sản phẩm cũng sử dụng vật liệu và công nghệ bản lề mới nhằm tăng độ bền và giảm nếp gấp trên màn hình.

Bên cạnh dòng Galaxy Z, Samsung giới thiệu nguyên mẫu kính thông minh phát triển trên nền tảng Android XR hợp tác với Google, cùng các mẫu Galaxy Watch Ultra 2 và Galaxy Watch 9, đánh dấu bước mở rộng danh mục thiết bị ứng dụng AI của hãng.

Dòng Galaxy Z mới sẽ được mở bán tại Hàn Quốc từ ngày 7/8, trong khi chương trình đặt trước bắt đầu từ ngày 28/7. Giá khởi điểm của Galaxy Z Fold 8 là 2,278 triệu won (khoảng 1.650 USD), Galaxy Z Fold 8 Ultra là 2,577 triệu won (khoảng 1.870 USD) và bán Galaxy Z Flip 8 là 1,683 triệu won (khoảng 1.220 USD).

Việc Samsung mở rộng dòng Galaxy Z và giới thiệu thêm các thiết bị AI mới diễn ra trong bối cảnh các hãng công nghệ lớn đang đẩy mạnh tích hợp AI vào hệ sinh thái thiết bị nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường điện tử tiêu dùng toàn cầu./.

Samsung ra mắt Galaxy Z Fold 8 và kính AI, tăng tốc cuộc đua thiết bị thông minh Samsung vừa công bố loạt sản phẩm mới gồm Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra và Galaxy Z Flip 8. Đây là lần đầu hãng đưa phiên bản Ultra vào dòng điện thoại gập, mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp.