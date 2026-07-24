Giá trị cổ phiếu nhóm "Magnificent 7" bốc hơi gần 800 tỷ USD

Nhóm 7 cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn nhất nước Mỹ (Magnificent 7) vừa trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ đợt tháo chạy của thị trường do rào cản thuế quan hồi tháng 4/2025.

Dữ liệu cho thấy khối tài sản trị giá khoảng 797 tỷ USD đã bốc hơi khỏi giá trị vốn hóa của nhóm này, chủ yếu do đà lao dốc mạnh của hai "ông lớn" Alphabet và Tesla ngay sau khi công bố báo cáo tài chính quý.

Đợt sụt giảm này càn quét qua toàn bộ nhóm cổ phiếu công nghệ siêu vốn hóa bao gồm: Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Nvidia, Tesla và Meta. Trong đó, Alphabet và Tesla dẫn đầu đà giảm với mức lao dốc lần lượt là 6% và 14%. Chỉ tính riêng hãng xe điện Tesla đã mất trắng khoảng 200 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt tháo chạy này bắt nguồn từ những lo ngại xoay quanh các khoản đầu tư khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với trường hợp của Alphabet, dù hãng báo cáo doanh thu tăng vọt và sở hữu lượng lớn đơn đặt hàng dịch vụ đám mây chưa xử lý, giới đầu tư vẫn mang tâm lý hoảng sợ trước mức chi tiêu vốn quá lớn mà công ty đang rót vào hạ tầng AI, từ đó ồ ạt bán tháo cổ phiếu.

Việc Alphabet tăng mạnh chi tiêu vốn càng làm nổi bật một thực tế: những doanh nghiệp đóng vai trò cung cấp hạ tầng cơ sở trong cơn sốt AI mới là những người hưởng lợi thực sự từ các khoản chi tiêu này.

Minh chứng là trong khi cổ phiếu của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu của các nhà sản xuất chip nhớ như Micron Technology (MU), SK Hynix và Sandisk lại đồng loạt tăng vọt.

Tương tự Alphabet, nhà sản xuất xe điện Tesla cũng vạch kế hoạch bạo chi cho AI nhằm thúc đẩy mảng taxi tự lái (robotaxi) và robot, một mục tiêu mà giới chuyên gia đánh giá vẫn còn một chặng đường dài phía trước mới có thể hoàn thiện.

Trước biến động này, ông Brent Schutte, Giám đốc đầu tư tại Northwestern Mutual Wealth Management Company, khuyến nghị giới đầu tư nên chủ động đa dạng hóa danh mục sang các cổ phiếu có định giá rẻ hơn./.

Cổ phiếu Alphabet và Tesla giảm sau báo cáo lợi nhuận Giới phân tích cho rằng mùa công bố kết quả kinh doanh của các "đại gia" công nghệ trong những tuần tới sẽ là phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược đầu tư AI quy mô lớn.