Cổ phiếu Alphabet và Tesla giảm sau báo cáo lợi nhuận

Cổ phiếu của Alphabet và Tesla đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi hai tập đoàn công nghệ công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước kế hoạch tiếp tục tăng mạnh chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng công nghệ.

Dù doanh thu của cả Alphabet và Tesla đều vượt kỳ vọng của thị trường, nhà đầu tư tập trung nhiều hơn vào việc hai doanh nghiệp dự báo sẽ tiếp tục tăng chi tiêu vốn trong thời gian tới, làm gia tăng áp lực lên dòng tiền tự do. Kết thúc phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Alphabet giảm hơn 3%, trong khi cổ phiếu Tesla mất khoảng 4%.

Diễn biến này diễn ra trước khi Microsoft, Meta Platforms, Amazon và Apple lần lượt công bố kết quả kinh doanh trong những ngày tới, khiến thị trường đặc biệt quan tâm đến khả năng các tập đoàn công nghệ lớn chuyển các khoản đầu tư hàng trăm tỷ USD vào AI thành tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính, Alphabet đã nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên khoảng 195-205 tỷ USD, cao hơn mức dự báo trước đó là 180-190 tỷ USD, chủ yếu để mở rộng các trung tâm dữ liệu và hạ tầng phục vụ những mô hình AI cũng như dịch vụ điện toán đám mây.

Ban lãnh đạo tập đoàn cũng cho biết chi tiêu có thể tiếp tục tăng trong năm 2027 khi nhu cầu về năng lực tính toán vẫn ở mức cao.

Giám đốc Tài chính Alphabet Anat Ashkenazi cho biết dòng tiền tự do sẽ tiếp tục chịu áp lực do công ty ưu tiên đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI nhằm tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ trí tuệ nhân tạo.

Trong quý 2, Alphabet dành phần lớn khoản chi tiêu vốn gần 45 tỷ USD cho việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, mua sắm bộ xử lý AI và mở rộng hạ tầng điện toán đám mây. Đồng thời, Google cũng tiếp tục thuê thêm năng lực tính toán từ các đối tác bên ngoài để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong khi đó, Tesla giữ nguyên kế hoạch chi tiêu vốn hơn 25 tỷ USD trong năm nay, tăng mạnh so với năm trước. Riêng trong quý 2, chi tiêu vốn của Tesla tăng hơn 140%, lên khoảng 5,8 tỷ USD, chủ yếu phục vụ phát triển công nghệ lái xe tự động, robot hình người Optimus, mẫu xe tự hành Cybercab và các dự án chip AI.

Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết Tesla sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ đầu tư nếu điều đó giúp rút ngắn thời gian triển khai các dự án chiến lược, đồng thời bày tỏ tin tưởng các khoản đầu tư hiện nay sẽ mang lại lợi ích lớn trong những năm tới.

Tuy nhiên, việc tăng mạnh đầu tư đã ảnh hưởng đến dòng tiền của cả hai doanh nghiệp. Tesla ghi nhận dòng tiền tự do âm khoảng 1,1 tỷ USD trong quý 2, trong khi Alphabet cũng báo cáo dòng tiền tự do giảm mạnh do chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng tăng cao.

Giới phân tích cho rằng mùa công bố kết quả kinh doanh của các "đại gia" công nghệ trong những tuần tới sẽ là phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược đầu tư AI quy mô lớn, trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến khả năng hiện thực hóa lợi nhuận từ các khoản chi hàng trăm tỷ USD cho lĩnh vực này./.

Cú lội ngược dòng ấn tượng cho công ty mẹ của Google trong năm 2025 Cổ phiếu của Tập đoàn Alphabet đã tăng vọt 65% trong cả năm lên mức 313 USD/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong nhóm các công ty công nghệ có giá trị vốn hóa trên 1.000 tỷ USD.

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