Toyota Tsusho đặt mục tiêu trở thành nhà tái chế kim loại lớn nhất thế giới

Tập đoàn Toyota Tsusho của Nhật Bản đặt mục tiêu trở thành nhà tái chế kim loại lớn nhất thế giới với kế hoạch đầu tư 1.200 tỷ yen (7,4 tỷ USD) đến tháng 3/2028 để chiết xuất các kim loại quý mà không cần sở hữu mỏ.

Toyota Tsusho hiện đang vận hành 3 cơ sở tái chế xe xe ôtô tại Ấn Độ - thị trường ôtô lớn thứ 3 thế giới và dự kiến nhu cầu tái chế ôtô sẽ tăng tiếp tục tăng lên.

Tập đoàn dự định tăng gấp đôi số lượng nhân viên được cử sang Ấn Độ lên khoảng 100 người và mở rộng mạng lưới các trung tâm tái chế tại đây.

Toyota Tsusho đã khởi động một dự án tại Nhật Bản nhằm chiết xuất các kim loại quý hiếm từ pin xe điện đã qua sử dụng và các thiết bị khác. Tập đoàn cũng có dự định mở rộng hoạt động này sang Mỹ và các quốc gia khác.

Tập đoàn Toyota Tsusho có nguồn gốc từ Toyota Kinyuu Kaisha, thành lập năm 1936 để cung cấp tài chính bán hàng cho xe của Toyota Motor. Bước ngoặt đến vào năm 2006 khi Toyota Tsusho sáp nhập với công ty thương mại Nhật Bản Tomen.

Điều này cho phép tập đoàn mở rộng nguồn doanh thu ra ngoài lĩnh vực ôtô và tiếp cận nhiều lĩnh vực kinh doanh và cơ sở khách hàng đa dạng hơn.

Năm 2016, Toyota Tsusho mua lại CFAO, một công ty thương mại của Pháp có phạm vi hoạt động rộng khắp châu Phi. Năm 2022, Toyota Tsusho tiếp tục biến Eurus Energy Holdings, công ty điện gió lớn nhất Nhật Bản trở thành công ty con.

Năm ngoái, Toyota Tsuhso đã tiếp tục mua lại Radius Recycling của Mỹ với giá khoảng 130 tỷ yen.

Trong bối hiện nay, nhu cầu về vật liệu tái chế đang ngày càng gia tăng. Theo các công ty nghiên cứu Global Information và SkyQuest, thị trường tái chế kim loại toàn cầu dự kiến sẽ đạt 1.100 tỷ USD vào năm 2033, đánh dấu mức tăng 80% so với năm 2024, và tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7%.

Mở rộng sang thị trường Mỹ là tham vọng lâu nay của Toyota Tsusho vì theo ông Toshihiko Muroi, Giám đốc điều hành Bộ phận Kinh tế tuần hoàn của Toyota Tsusho, đây là nơi có “mỏ phế liệu lớn nhất thế giới.”

Tính riêng tập đoàn, Toyota Tsusho xử lý 6 triệu tấn phế liệu kim loại mỗi năm và khi kết hợp với Radius, khối lượng xử lý lên đến 11 triệu tấn.

Toyota Tsusho dự định mở rộng thị phần toàn cầu lên 5% - tương đương 25 triệu tấn - từ mức 2% hiện tại vào đầu những năm 2030. Chủ tịch Toshimitsu Imai khẳng định: “Mục tiêu của chúng tôi là trở thành số một thế giới”./.

Toyota tiếp tục cắt giảm sản lượng ở nước ngoài do xung đột Trung Đông Do các tàu chở dầu không thể đi qua tuyến đường thủy quan trọng do xung đột, giá nhiên liệu đã tăng vọt, gây ảnh hưởng đến nhu cầu xe hơi ở Trung Quốc, Trung Đông và các nơi khác.

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