Công ty Sữa Việt Nam Vinamilk lần thứ 2 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Tối 23/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương - dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Chương trình vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.Đến tham dự cùng chương trình có: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và một số tỉnh, thành phố.

Từ một thương hiệu sữa của người Việt, Vinamilk đã không ngừng đổi mới, chinh phục những chuẩn mực quốc tế để ngày hôm nay trở thành một trong top 36 thương hiệu sữa lớn nhất thế giới và top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng bà Mai Kiều Liên (Anh hùng Lao động, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Vinamilk) để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho Anh hùng Lao động Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể, cá nhân lãnh đạo Vinamilk hiện nay, mà còn là sự tôn vinh các thế hệ lãnh đạo, nhân viên, người lao động đã bền bỉ xây dựng Vinamilk trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Công ty Vinamilk được thành lập rất sớm ngay khi đất nước vừa thống nhất, trong bối cảnh kinh tế xã hội nước ta cực kỳ khó khăn sau chiến tranh. Quá trình hình thành và phát triển của Vinamilk gắn liền với hành trình 50 năm tái thiết, đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước.

Từ những cơ ngơi đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và hộ nông dân, đã đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt là đưa sản phẩm sữa Việt Nam tới 60 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch nước, trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, Vinamilk không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội thông qua việc chăm lo dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, tầm vóc và thể lực của người Việt Nam, nhất là đối với trẻ em; góp phần tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Thành công của Vinamilk khẳng định một bài học có ý nghĩa sâu sắc, đó là: Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có khát vọng lớn, tầm nhìn chiến lược, quản trị tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gắn liền sự phát triển của mình với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay. Đây cũng là con đường để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước cho biết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đang bàn thảo nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới, xác lập mô hình phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập hiệu quả. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với doanh nghiệp Việt trước yêu cầu tái cơ cấu mạnh mẽ để trụ vững và phát triển.

Trong tiến trình đó, doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách nhà nước, thực hiện trách nhiệm xã hội mà còn đóng góp tích cực trong việc nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của nền kinh tế nước ta.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng với nền tảng vững chắc đã được vun đắp suốt nửa thế kỷ qua, trong chặng đường kế tiếp, Vinamilk sẽ có tầm nhìn và khát vọng lớn lao hơn; tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là đối với trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới./.

Vinamilk đồng hành cùng đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 Đồng hành cùng sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, Vinamilk hỗ trợ 60.000 sản phẩm dinh dưỡng, góp phần chăm lo sức khỏe cho các đại biểu, lực lượng phục vụ và tình nguyện viên.