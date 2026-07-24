Techcombank và Visa hợp tác ra mắt tài khoản nhận tiền quốc tế

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa (Visa) chính thức công bố hợp tác chiến lược, ra mắt tài khoản nhận tiền từ nước ngoài trên Techcombank Mobile, được triển khai trên hạ tầng thanh toán toàn cầu của Visa nhằm đơn giản hóa toàn bộ hành trình nhận tiền quốc tế cho người dùng Việt Nam.

Toàn bộ quá trình từ mở tài khoản nhận tiền đến quản lý ngoại tệ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Tiền được ghi có trong vòng 24 giờ, không phát sinh phí nhận tiền và vẫn giữ nguyên ngoại tệ. Các giao dịch được xử lý thông qua hạ tầng thanh toán tại quốc gia của người gửi. Đồng thời, khách hàng có thể lưu giữ, quản lý USD, EUR, GBP hoặc CAD và chủ động lựa chọn thời điểm quy đổi sang VND ngay trên Techcombank Mobile.

Sản phẩm ra mắt trong bối cảnh nhu cầu nhận tiền từ nước ngoài tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, vượt ra ngoài khuôn khổ kiều hối truyền thống. Việt Nam nhiều năm nằm trong nhóm các quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, với lượng kiều hối duy trì hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Cùng với đó, sự phát triển của kinh tế số đã tạo ra nhiều nhóm người dùng mới có nguồn thu từ nước ngoài, bao gồm freelancer cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, chuyên gia làm việc từ xa, nhà sáng tạo nội dung số, sinh viên du học và các hộ kinh doanh tham gia chuỗi thương mại điện tử quốc tế.

Sự gia tăng của các dòng tiền xuyên biên giới cũng kéo theo sự thay đổi rõ rệt trong kỳ vọng của khách hàng. Người nhận kiều hối không còn muốn chờ đợi nhiều ngày hay thực hiện các thủ tục phức tạp tại quầy.

Khác với phương thức chuyển tiền quốc tế truyền thống, tài khoản nhận tiền từ nước ngoài của Techcombank được kết nối trực tiếp với hạ tầng thanh toán toàn cầu của Visa. Nhờ đó, các giao dịch chuyển tiền từ Mỹ, Anh, châu Âu và Canada có thể được xử lý thông qua mạng lưới thanh toán nội địa tương ứng tại từng quốc gia, giúp người gửi thực hiện giao dịch thuận tiện ngay từ tài khoản ngân hàng sở tại. Khách hàng tại Việt Nam sẽ nhận nguyên ngoại tệ trong vòng 24 giờ.

Đặc biệt, Techcombank không thu phí nhận tiền, giúp khách hàng nhận trọn vẹn giá trị ngoại tệ được chuyển về mà không phát sinh các khoản khấu trừ ngoài dự kiến. Toàn bộ quá trình từ mở tài khoản, theo dõi giao dịch đến quản lý và sử dụng ngoại tệ được thực hiện trực tuyến trên Techcombank Mobile, mang lại trải nghiệm đơn giản, minh bạch và liền mạch như một giao dịch trong nước.

Thay vì quy đổi sang VND ngay khi tiền về, khách hàng có thể lưu giữ USD, EUR, GBP hoặc CAD theo nhu cầu và chủ động lựa chọn thời điểm chuyển đổi sang VND với tỷ giá ưu đãi ngay trên Techcombank Mobile. Điều này giúp khách hàng linh hoạt hơn trong quản lý dòng tiền và tối ưu giá trị ngoại tệ theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Tiền được ghi có trong vòng 24 giờ, không phát sinh phí nhận tiền và vẫn giữ nguyên ngoại tệ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ, Techcombank chia sẻ: “Thông qua hợp tác cùng, Techcombank mang đến một cách tiếp cận mới trong hoạt động nhận tiền quốc tế, trong đó giao dịch từ nước ngoài được xử lý thông qua hệ thống thanh toán sở tại, đồng thời cho phép khách hàng nhận nguyên ngoại tệ, chủ động quản lý và sử dụng dòng tiền ngay trên nền tảng số. Đây không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là bước tiến tiếp theo trong hành trình hiện thực hóa chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện của Techcombank.”

Là một trong 5 xu hướng nổi bật được Visa dự báo sẽ định hình cách người Việt chi tiêu và du lịch trong năm 2026, thanh toán xuyên biên giới liền mạch phản ánh kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng đối với các giải pháp thanh toán an toàn, tiện lợi và có thể sử dụng nhất quán trên nhiều môi trường - trong nước, trực tuyến và ở nước ngoài. Khả năng quản lý chi tiêu theo thời gian thực cũng sẽ trở thành yếu tố quan trọng, giúp người dùng kiểm soát ngân sách tốt hơn và tự tin hơn khi sử dụng dịch vụ xuyên biên giới.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết: "Sự phát triển của kinh tế số đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp thanh toán và nhận tiền xuyên biên giới. Visa tự hào hợp tác cùng Techcombank để ra mắt giải pháp nhận tiền từ nước ngoài sở hữu đầy đủ các tính năng từ mở tài khoản trực tuyến, nhận nguyên ngoại tệ và không phí nhận tiền góp phần tạo nên chuẩn mực mới cho dịch vụ tài chính xuyên biên giới tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa mạng lưới, năng lực công nghệ toàn cầu của Visa và nền tảng số hiện đại của Techcombank sẽ giúp người dùng tại Việt Nam tiếp cận và quản lý các dòng tiền xuyên biên giới một cách thuận tiện, minh bạch và liền mạch hơn trên nền tảng số”./.

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