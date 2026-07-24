Chứng khoán Âu-Mỹ chao đảo trước cú sốc kép

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ trong phiên 23/7, chịu áp lực kép từ đà bán tháo nhóm cổ phiếu công nghệ và nỗi lo lạm phát khi giá dầu thô vượt mốc 100 USD/thùng do rủi ro địa chính trị.

Tại Phố Wall, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi "rơi tự do" 2,2% xuống 25.137,69 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 1,2% xuống 7.408,30 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,0% xuống 51.711,65 điểm.

Làn sóng tháo chạy khỏi nhóm công nghệ bị kích hoạt sau báo cáo tài chính gây thất vọng của Alphabet (công ty mẹ của Google) và nhà sản xuất xe điện Tesla. Hai mã cổ phiếu này lần lượt giảm 6,9% và 14,5% khi khép phiên. Giới đầu tư đang ngày càng hoài nghi về biên lợi nhuận và hiệu quả thực tế từ các khoản chi tiêu vốn khổng lồ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Sắc đỏ cũng bao trùm các sàn giao dịch châu Âu. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) và CAC 40 tại Paris (Pháp) cùng sụt giảm 1,6%, lần lượt xuống mức 24.763,12 điểm và 8.299,09 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) mất 0,7% xuống 10.639,17 điểm.

Tâm lý thị trường trở nên bi quan khi căng thẳng leo thang tại Biển Đỏ đẩy giá dầu Brent vọt 7% lên 100,69 USD/thùng.

Giới phân tích cảnh báo việc tuyến đường vận tải dầu mỏ thay thế của Saudi Arabia bị đe dọa sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung, qua đó thổi bùng nguy cơ lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giữa bức tranh ảm đạm, điểm sáng hiếm hoi trong phiên thuộc về nhóm cổ phiếu năng lượng và quốc phòng. Cổ phiếu RTX và Lockheed Martin bứt phá mạnh mẽ lần lượt 7,3% và 10,5% nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ các hợp đồng chi tiêu quân sự của Mỹ trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, chỉ số VN-Index tăng 30,85 điểm (1,85%) lên 1.699,38 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 5,58 điểm (2,03%) lên 281,07 điểm./.

Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ làn sóng gom cổ phiếu công nghệ Dù các hãng công nghệ đang chi rất nhiều tiền cho AI, thị trường trong giai đoạn tới sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có thể chuyển các khoản đầu tư này thành doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.