Chứng khoán châu Á tăng điểm nhờ làn sóng gom cổ phiếu công nghệ

Thị trường chứng khoán châu Á chiều 23/7 tăng điểm do nhà đầu tư tranh thủ mua vào cổ phiếu công nghệ sau đợt giảm giá, đẩy các chỉ số chính đồng loạt đi lên.

Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 0,5% lên 66.422,60 điểm, chỉ số Hang Seng tại sàn giao dịch Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,3% lên 25.210,81 điểm và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,3% lên 3.876,78 điểm.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Đài Bắc (Trung Quốc), Wellington, Manila, Bangkok và Jakarta cũng tăng điểm.

Các chuyên gia cho rằng dù các hãng công nghệ đang chi rất nhiều tiền cho trí tuệ nhân tạo (AI), thị trường trong giai đoạn tới sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có thể chuyển các khoản đầu tư này thành doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền.

Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng khi giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Mỹ-Iran, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải nâng lãi suất.

Trong khi đó, đồng yen Nhật rơi xuống mức thấp nhất trong bốn thập kỷ so với đồng USD cũng làm gia tăng lo ngại về triển vọng kinh tế của Nhật Bản.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 23/7 chỉ số VN-Index tăng 30,85 điểm, tương đương 1,85%, lên 1.699,38 điểm. HNX-Index tăng 5,58 điểm, tương đương 2,03%, lên 281,07 điểm./.

Cổ phiếu bán dẫn phục hồi mạnh, tạo lực đỡ cho Phố Wall Theo các nhà phân tích, các nhà đầu tư đang mua cổ phiếu bán dẫn trở lại trước khi các công ty công bố kết quả kinh doanh, với dự báo sẽ đạt lợi nhuận vượt trội.