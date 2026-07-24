Căng thẳng Trung Đông khiến chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm mạnh trong phiên chiều 24/7 do nhà đầu tư cùng lúc đối mặt với nhiều lo ngại, gồm căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giá dầu tăng trở lại trên 100 USD/thùng và nghi ngờ về hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Đà bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ trước đó cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thêm bi quan.

Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,7% xuống 64.611,15 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,0% xuống 24.963,23 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải (Trung Quốc) rớt 1,6% xuống 3.814,20 điểm.

Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Mumbai, Jakarta, Wellington và Manila cũng giảm mạnh.

Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán mạnh khi nhà đầu tư lo ngại các tập đoàn đang chi quá nhiều tiền cho AI nhưng chưa rõ bao giờ mới thu được lợi nhuận.

Sau khi công bố kế hoạch chi tiêu vốn tăng mạnh, cổ phiếu Alphabet giảm gần 7%, còn cổ phiếu Tesla lao dốc hơn 14%. Tại châu Á, nhiều cổ phiếu công nghệ cũng giảm sâu, trong đó Samsung mất hơn 7%, SK Hynix giảm hơn 8%, Kioxia giảm 9,5%, Advantest giảm 6% và Tokyo Electron giảm 5%.

Theo chuyên gia Angelina Lai tại St. James's Place Asia and Middle East, trong thời gian qua chỉ một số ít cổ phiếu doanh nghiệp lớn đã góp phần kéo thị trường đi lên.

Tuy nhiên, khi nhà đầu tư ngày càng thận trọng, các doanh nghiệp sẽ phải chứng minh rằng những khoản đầu tư lớn, đặc biệt vào AI, có thể tạo ra lợi nhuận bền vững.

Ông Stephen Innes, chuyên gia của công ty quản lý tài sản SPI Asset Management, cho rằng giá dầu tăng, nguy cơ lãi suất duy trì ở mức cao và chi phí đầu tư AI ngày càng lớn đang cùng lúc gây sức ép lên thị trường, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 24/7, chỉ số VN-Index giảm 13,27 điểm (0,78%), xuống mức 1.686,11 điểm, HNX-Index đóng cửa tại mức 272,99 điểm, giảm 8,08 điểm (2,87%)./.

VN-Index mất hơn 13 điểm, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước áp lực bán Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/7, VN-Index giảm 13,27 điểm xuống 1.686,11 điểm; thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 589,6 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 13.898,3 tỷ đồng.