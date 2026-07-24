VN-Index mất hơn 13 điểm, nhà đầu tư vẫn thận trọng trước áp lực bán

Thị trường chứng khoán quay đầu điều chỉnh trong phiên 24/7 khi lực cầu suy yếu, VN-Index giảm hơn 13 điểm. Dù vậy, cổ phiếu PNJ trở thành tâm điểm với dòng tiền bắt đáy mạnh, ghi nhận thanh khoản kỷ lục.

Sau phiên hồi phục mạnh trước đó, thị trường chứng khoán nhanh chóng chịu áp lực điều chỉnh trở lại trong phiên 24/7. Dòng tiền duy trì ở mức thấp trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những yếu tố bất lợi từ bên ngoài như lo ngại về chính sách thuế của Mỹ và diễn biến giá dầu thế giới.

Về diễn biến kỹ thuật, VN-Index vẫn chưa lấy lại được các ngưỡng quan trọng sau đợt giảm mạnh trước đó. Các tín hiệu của thị trường cũng cho thấy lực mua còn yếu và dòng tiền chưa thực sự quay trở lại.

Điều này cho thấy phiên tăng điểm trước (24/7) chủ yếu mang tính hồi phục ngắn hạn sau chuỗi giảm sâu, chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước vào xu hướng tăng trở lại.

Ngay từ đầu phiên, áp lực bán đã chiếm ưu thế khiến chỉ số có thời điểm lùi về gần 1.675 điểm. Sau đó, thị trường thu hẹp đà giảm nhờ lực bán giá thấp suy yếu, nhưng sắc đỏ vẫn áp đảo khiến VN-Index không thể lấy lại mốc tham chiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/7, VN-Index giảm 13,27 điểm xuống 1.686,11 điểm. Trên sàn HOSE có 88 mã tăng và 227 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 589,6 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 13.898,3 tỷ đồng, giảm khoảng 30% so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp gần 2.055 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần giao dịch từ 20 – 24/7, VN-Index giảm 101,34 điểm, tương đương 5,66%, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục gây sức ép lên thị trường. MWG giảm gần 5% xuống 68.000 đồng/cổ phiếu, dẫn đầu đà giảm trong rổ cổ phiếu vốn hóa hàng đầu thị trường. SSI và GVR cùng mất trên 3%, trong khi VHM, SSB, SHB, LPB, TCB và FPT giảm từ 1,5% đến 2,8%.

Ở chiều ngược lại, BSR tăng 2,8%, lên 24.000 đồng/cổ phiếu; STB tăng 2,1%, lên 73.500 đồng/cổ phiếu.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ diễn biến phân hóa. HII và ASP tăng hết biên độ, trong khi PVD, MZG, PVP và BKG tăng quanh mức 3%. Ngược lại, nhiều cổ phiếu bất động sản, chứng khoán, xây dựng và bán lẻ chịu áp lực bán mạnh như KDH, DXG, VCI, BSI, VIX, DGW, VND, TVB, GEE, DIG, AGR, FTS, VDS và CTS với mức giảm từ trên 3% đến hơn 6%.

Điểm nhấn của phiên thuộc về cổ phiếu PNJ. Nếu cuối phiên sáng, mã này chỉ khớp hơn 1,1 triệu cổ phiếu và còn dư bán giá sàn hơn 22 triệu cổ phiếu thì lực cầu bắt đáy đã tăng mạnh trong phiên chiều, hấp thụ phần lớn lượng dư bán.

Kết phiên, PNJ khớp lệnh hơn 41,3 triệu cổ phiếu - mức cao nhất từ trước đến nay, tương đương hơn 8% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Dù vậy, cổ phiếu vẫn đóng cửa ở mức giá sàn 30.750 đồng/cổ phiếu.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 8,08 điểm xuống 272,99 điểm với 50 mã tăng và 77 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 47,6 triệu cổ phiếu, giá trị 752 tỷ đồng. Trong nhóm cổ phiếu lớn, SHS giảm 5,6%, MBS mất hơn 4%, còn HUT, PVS và CEO cùng giảm nhẹ.

Trong khi đó, UPCOM là điểm sáng hiếm hoi khi UpCOM-Index tăng 0,36 điểm lên 125,89 điểm. Thanh khoản đạt hơn 31,7 triệu cổ phiếu, giá trị 335,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu đầu cơ vẫn chịu áp lực lớn; trong đó, TCD giảm 16,6%, POM giảm 6,5% và DVG giảm hết biên độ.

Việc VN-Index tiếp tục giảm và thanh khoản xuống thấp cho thấy nhiều nhà đầu tư vẫn lựa chọn đứng ngoài quan sát thay vì giải ngân mạnh. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục biến động quanh vùng 1.670-1.680 điểm.

Nếu dòng tiền quay trở lại và lực mua được cải thiện tại vùng này, thị trường có cơ hội phục hồi. Ngược lại, nếu lực cầu vẫn yếu, áp lực điều chỉnh nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới./.

Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử, VN-Index trượt dốc mất hơn 62 điểm Trên toàn thị trường, lực bán áp đảo khiến 517 mã giảm giá. 833 mã đi ngang và 197 mã tăng. Trong đó, rổ VN30 với sắc đỏ ghi nhận với 27 mã giảm, 2 mã tăng và duy nhất một mã giữ giá tham chiếu.

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