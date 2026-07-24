Thúc đẩy phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3

Ngày 24/7, thông tin từ Maybank cho biết đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Quỹ Bảo lãnh Tín dụng và Đầu tư (Credit Guarantee and Investment Facility – CGIF), quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường và phát triển thị trường vốn bằng đồng nội tệ tại khu vực ASEAN+3 (gồm các nước trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc). Hợp tác này hướng tới thúc đẩy tài chính bền vững và chuyển dịch xanh, huy động nguồn vốn cho các sáng kiến về chuyển dịch năng lượng, kinh tế số, hạ tầng kỹ thuật số đồng thời nâng cao năng lực và hỗ trợ các tổ chức phát hành tiếp cận các nguồn vốn đa dạng.

Lễ ký kết MOU diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn chung đầu tiên do Maybank và CGIF đồng tổ chức với chủ đề "Thúc đẩy đầu tư hạ tầng kỹ thuật số thông qua thị trường trái phiếu và trái phiếu Hồi giáo 2026 – Kiến tạo tương lai số cho Malaysia," thu hút khoảng 150 nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia trong ngành.

Trong thời gian qua, CGIF và Maybank Investment Banking Group đã phối hợp thực hiện nhiều giao dịch huy động vốn tiêu biểu tại khu vực. Tại Việt Nam, hai bên đã đồng hành trong các đợt phát hành trái phiếu đầu tiên của Tecomen Holding và SCommerce Investment Corporation, thương vụ trái phiếu xếp hạng AAA của BIWASE Long An (giao dịch được tạp chí The Asset vinh danh là “Thương vụ trái phiếu tốt nhất thị trường Việt Nam” vào năm 2024). Các thương vụ tiêu biểu khác trong khu vực bao gồm phát hành trái phiếu trung tâm dữ liệu được xếp hạng tín nhiệm đầu tiên tại ASEAN của Vantage Data Centre, cùng thương vụ phát hành Sukuk Wakalah trị giá 455 triệu RM của ALSREIT Capital Malaysia.

“Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào châu Á tiếp tục gia tăng, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội để phát triển các giải pháp tài chính đổi mới, thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn nội địa và giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đa dạng hơn nhằm hỗ trợ tăng trưởng dài hạn,” ông Dato John Chong, Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng Toàn cầu, Tập đoàn Maybank cho biết.

Bà Noriko Nasu, Tổng Giám đốc CGIF, chia sẻ: "Một thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ sâu rộng và bền vững là nền tảng quan trọng để đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn của châu Á. Hợp tác giữa CGIF và Maybank sẽ phát huy thế mạnh của cả hai bên nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn, thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân và phát triển các giải pháp tài chính đổi mới cho khu vực ASEAN+3"./.

Kế hoạch phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đến năm 2035 Phấn đấu trong giai đoạn 2031-2035, phát triển trở thành Trung tâm tài chính có vai trò đầu mối kết nối dòng vốn và vị thế rõ nét trong mạng lưới tài chính châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu.