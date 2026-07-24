ECB để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 do rủi ro giá năng lượng

Dù quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn phát đi tín hiệu để ngỏ khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, khi giá dầu leo thang do căng thẳng Trung Đông tiếp tục phủ bóng lên triển vọng lạm phát của Khu vực đồng euro (Eurozone).



Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẽ không cam kết trước về lộ trình chính sách tiền tệ mà tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên các số liệu kinh tế cập nhật.

Theo bà, dù lạm phát tại Eurozone đã giảm từ 3,2% trong tháng 5 xuống còn 2,8% trong tháng 6 và tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì tích cực, tác động đầy đủ của đợt tăng giá năng lượng mới vẫn chưa bộc lộ.



Bà Lagarde cho biết ECB sẽ đặc biệt theo dõi nguy cơ xảy ra "tác động vòng hai", tức giá năng lượng tăng kéo theo tiền lương và giá cả hàng hóa, dịch vụ cùng tăng, khiến lạm phát duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Theo ECB, đây là yếu tố có thể buộc ngân hàng trung ương phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.



Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu trong một cuộc họp báo tại Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới phân tích nhận định biến động của thị trường năng lượng sẽ là yếu tố quyết định đối với cuộc họp tháng 9. Chuyên gia kinh tế trưởng toàn cầu của ING Research, ông Carsten Brzeski, cho rằng nếu giá dầu không giảm đáng kể trong những tuần tới, các dự báo kinh tế mới của ECB nhiều khả năng sẽ ủng hộ một đợt tăng lãi suất nữa.



Giá dầu Brent đã có thời điểm tiến sát ngưỡng 100 USD/thùng trong tuần này do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông, buộc ECB phải xây dựng thêm nhiều kịch bản về diễn biến giá dầu và khí đốt trước cuộc họp tháng 9.

Dù vậy, bà Lagarde khẳng định quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào hai báo cáo lạm phát, các số liệu tăng trưởng mới và dự báo kinh tế cập nhật được công bố trước cuộc họp.



Các nhà quan sát cho rằng sau cuộc họp lần này, ECB chưa phát tín hiệu chắc chắn sẽ tăng lãi suất, nhưng cũng không loại trừ khả năng đó. Thông điệp của ngân hàng trung ương cho thấy mọi lựa chọn vẫn được giữ nguyên, trong bối cảnh giá năng lượng đang trở thành biến số quan trọng nhất đối với chính sách tiền tệ của Eurozone./.

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