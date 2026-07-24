Giá dầu giảm nhẹ sau những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 24/7 nhưng vẫn đang hướng tới một tuần tăng mạnh do lo ngại nguồn cung dầu mỏ có thể bị gián đoạn khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Thị trường đặc biệt quan ngại trước nguy cơ hoạt động vận chuyển dầu qua Biển Đỏ và eo biển Hormuz bị ảnh hưởng nếu xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng.

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,12 USD (1,11%) xuống còn 99,55 USD/thùng, sau khi tăng 7% trong phiên trước và lần đầu vượt mốc 100 USD/thùng kể từ tháng 5/2026. Dù vậy, giá dầu Brent vẫn đang hướng tới mức tăng khoảng 13% trong cả tuần.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 1,12 USD (1,21%) xuống 91,06 USD/thùng, nhưng vẫn dự kiến tăng khoảng 10,4% trong tuần.Các chuyên gia của ING cho rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ hiện lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo họ, không chỉ dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz suy giảm nghiêm trọng, mà hoạt động vận chuyển dầu của Saudi Arabia qua Biển Đỏ cũng đang đối mặt với nhiều rủi ro. Nếu căng thẳng tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục leo thang, nguồn cung dầu mỏ toàn cầu có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Dữ liệu của công ty phân tích Kpler cho thấy trong ngày 23/7 chỉ có một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - mức thấp nhất kể từ ngày 7/5.

Trong khi đó, tuyến hàng hải Bab el-Mandeb, cửa ngõ nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương và là tuyến vận chuyển dầu quan trọng thứ hai thế giới sau eo biển Hormuz, cũng đứng trước nguy cơ bị gián đoạn./.

Giá dầu tăng mạnh sau các cuộc tấn công của Houthi Giá dầu Brent hiện đã tăng gần 40% so với thời điểm cuộc chiến Iran bắt đầu vào tháng Hai, trong đó hầu như toàn bộ mức tăng đều diễn ra trong tháng này.

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