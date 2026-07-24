Giá vàng giảm trước thềm cuộc họp chính sách của Fed

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên chiều 24/7 sau khi mất 2% ở phiên trước đó. Nguyên nhân là do giá dầu Brent tăng vượt mốc 100 USD/thùng sau khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang, khiến thị trường lo lắng về lạm phát và dự đoán Fed có thể sẽ tăng lãi suất. Khi lãi suất cao, vàng - một tài sản không sinh lãi - sẽ kém hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.037,29 USD/ounce, thấp hơn khoảng 130 USD so với mức cao nhất trong hai tuần. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8/2026 của Mỹ cũng giảm 0,3% xuống 4.039,80 USD/ounce. Dù vậy, giá kim loại quý này vẫn tăng khoảng 0,5% trong cả tuần.

Các chuyên gia cho biết giá vàng sẽ còn biến động mạnh trong thời gian tới. Nhiều tuần qua giá vàng đã dao động khoảng 3.980 USD/ounce đến 4.170 USD/ounce. Tuy nhiên, cứ mỗi khi giá vàng rơi xuống sát hoặc dưới mốc 4.000 USD/ounce, thị trường lại xuất hiện lực mua vào rất mạnh để đẩy giá lên.

Giới đầu tư hiện tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed diễn ra vào tuần tới. Thị trường dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng theo công cụ FedWatch của CME, khả năng khoảng 81% cơ quan này sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 tới.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, các kim loại quý khác có diễn biến trái chiều: giá bạc tăng 0,1% lên 57,76 USD/ounce và tăng 3,4% trong cả tuần. Ngược lại, giá bạch kim giảm 1% xuống 1.583,91 USD/ounce và giá palladium giảm 1,7% xuống 1.236,16 USD/ounce, đều hướng tới một tuần giảm giá.

Tại Việt Nam, lúc 15 giờ 07 phút chiều 24/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 136,50-141,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới giảm 2% trước lo ngại về áp lực tăng lãi suất Vào lúc 1 giờ 10 phút sáng 24/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 2,1% xuống 4.043,14 USD/ounce, sau khi vừa chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/7 trong phiên 22/7.