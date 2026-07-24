Mỹ áp thuế mới gây thiệt hại lớn cho Australia và Ấn Độ

Chính quyền Mỹ đã chính thức áp mức thuế quan 12,5% đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Australia, đồng thời áp mức thuế bổ sung 10% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, với lý do các nước này chưa có các biện pháp kiểm soát hiệu quả hoặc chưa thực thi đầy đủ nhằm ngăn chặn hàng hóa sử dụng lao động cưỡng bức trong quá trình sản xuất đi vào chuỗi cung ứng.

Trong thông báo đưa ra ngày 23/7 theo giờ địa phương, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer công bố áp đặt mức thuế từ 10% đến 12,5% đối với 60 nền kinh tế, bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Anh.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Mỹ theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Như vậy, mức thuế tạm thời 10% trước đó đối với hàng hóa Australia nay sẽ tăng lên mức cố định 12,5%. Quyết định áp thuế có hiệu lực từ 0 giờ 01 phút ngày 24/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Theo Phóng viên TTXVN tại Australia, phản ứng trước động thái trên, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cho biết, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này sang Mỹ như thịt bò, vàng và đồng vẫn được miễn thuế.

Ông khẳng định mức thuế mới là "không có cơ sở và không phù hợp với Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương," đồng thời nhấn mạnh Australia sở hữu một trong những hệ thống pháp luật chống lao động cưỡng bức và nô lệ hiện đại nghiêm ngặt nhất thế giới.

Phó Thủ tướng Australia Richard Marles cũng tuyên bố các biện pháp trừng phạt thuế quan của Mỹ là "bất hợp lý," khẳng định Canberra luôn ủng hộ hệ thống thương mại toàn cầu tự do và minh bạch.



Theo dự báo từ công ty tư vấn EY Oceania, mức thuế 12,5% này có thể gây thiệt hại khoảng 1,6 tỷ AUD (tương đương 1,05 tỷ USD) mỗi năm đối với kim ngạch xuất khẩu của Australia sang thị trường Mỹ.

Trong khi đó, theo Phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ nằm trong nhóm 17 nền kinh tế chịu mức thuế 10%, cùng với Canada, Anh, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Indonesia và Malaysia.

Các nền kinh tế còn lại thuộc diện điều tra chủ yếu bị áp mức thuế 12,5%. Tổng cộng, biện pháp mới của Mỹ áp dụng đối với 60 đối tác thương mại, chiếm khoảng 99,4% kim ngạch nhập khẩu của nước này.

Trước đó, Mỹ dự kiến áp mức thuế 12,5% đối với hàng hóa Ấn Độ. Tuy nhiên, mức thuế cuối cùng được hạ xuống 10% sau khi Ấn Độ ngày 14/6 sửa đổi chính sách ngoại thương, chính thức cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, mức thuế 10% được áp dụng đối với những nền kinh tế đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan lao động cưỡng bức, cam kết thực hiện biện pháp này trong các thỏa thuận thương mại hoặc đã thiết lập một phần cơ chế kiểm soát. Những đối tác chưa đáp ứng các điều kiện trên phải chịu thuế 12,5%.

Một số mặt hàng được miễn trừ, gồm nguyên liệu thiết yếu mà Mỹ không đủ khả năng tự cung ứng, sản phẩm có nguy cơ gây gián đoạn trên diện rộng đối với nền kinh tế, hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của thuế Mục 232, tài liệu thông tin, hàng viện trợ và hành lý cá nhân.

Ấn Độ đã phản đối các cuộc điều tra theo Mục 301, cho rằng những vấn đề liên quan cần được giải quyết trong khuôn khổ đàm phán thỏa thuận thương mại song phương. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ. Năm 2025, thương mại hàng hóa hai chiều đạt gần 141 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đạt khoảng 87,3 tỷ USD./.

Các đối tác thương mại đồng loạt phản ứng với thuế quan mới của Mỹ Mức thuế mới thay thế thuế tạm thời 10% toàn cầu vừa hết hiệu lực, vốn được áp dụng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

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