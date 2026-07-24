Hàn Quốc đề nghị Mỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định hạt nhân, hợp tác tàu ngầm

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã đề nghị Mỹ thúc đẩy các cuộc đàm phán về những vấn đề an ninh chiến lược, trong đó có việc sửa đổi Hiệp định Hợp tác Năng lượng hạt nhân Hàn Quốc-Mỹ (Hiệp định 123) và hợp tác phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, thông điệp trên được Ngoại trưởng Cho Hyun chuyển tới Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong các cuộc trao đổi song phương diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila (Philippines) vào ngày 23/7 (giờ địa phương), trước và sau cuộc họp ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.



Ngoại trưởng Cho Hyun nhấn mạnh rằng sau những bước tiến gần đây trong hợp tác kinh tế song phương, đặc biệt là việc hai nước vừa khai trương Trung tâm Hợp tác Đóng tàu Hàn Quốc-Mỹ (KUSPC) tại Washington DC., đã đến lúc hai bên cần đẩy nhanh tiến trình xử lý các vấn đề an ninh còn tồn đọng.

Trong đó, Seoul mong muốn sớm nối lại và tăng tốc các cuộc tham vấn về việc sửa đổi Hiệp định 123, nhằm mở rộng quyền của Hàn Quốc trong làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, đồng thời thúc đẩy kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.



Hiện nay, Hiệp định 123 đặt ra những hạn chế đối với các hoạt động làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân của Hàn Quốc, khiến Seoul phải có sự đồng thuận của Washington nếu muốn mở rộng các năng lực này.



Theo nguồn tin, hai nước từng dự kiến tổ chức vòng tham vấn an ninh tiếp theo trong tháng 7 năm nay, sau cuộc đối thoại đầu tiên diễn ra hồi tháng trước.

Tuy nhiên, lịch trình cụ thể vẫn chưa được công bố do phía Mỹ đang tập trung xử lý cuộc xung đột tại Trung Đông và một số ưu tiên đối ngoại khác.



Các cuộc tham vấn về an ninh được xem là một trong những nội dung trọng tâm trong khuôn khổ hợp tác song phương, cùng với các cam kết đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ và hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, đã được lãnh đạo hai nước thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái.



Bên cạnh cuộc gặp với Ngoại trưởng Marco Rubio, Ngoại trưởng Cho Hyun cũng có cuộc trao đổi riêng với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Allison Hooker và tiếp tục truyền đạt mong muốn tăng tốc các cuộc tham vấn về những vấn đề chiến lược giữa hai nước.

Theo quan chức Hàn Quốc, cả ông Rubio và bà Hooker đều bày tỏ sự đồng tình với đề xuất của Seoul, đồng thời nhất trí rằng hai bên cần duy trì cơ chế tham vấn chặt chẽ nhằm xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ song phương.



Các cuộc tiếp xúc ngoại giao diễn ra trong bối cảnh quan hệ Hàn-Mỹ xuất hiện một số bất đồng liên quan đến các biện pháp quản lý của Chính phủ Hàn Quốc đối với nền tảng thương mại điện tử Coupang-doanh nghiệp hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, sau vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân quy mô lớn.

Một số nghị sỹ và quan chức Mỹ cho rằng các biện pháp của Seoul có dấu hiệu phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc khẳng định việc xử lý hoàn toàn dựa trên quy định pháp luật và được áp dụng bình đẳng đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt quốc tịch.



Theo nguồn tin, Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh với phía Mỹ rằng vẫn còn một số vấn đề cần được hai bên phối hợp giải quyết và bày tỏ mong muốn sớm đạt được đồng thuận thông qua việc tăng cường đối thoại ở nhiều cấp.



Động thái của Ngoại trưởng Cho cho thấy Hàn Quốc đang tìm cách tận dụng đà phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế với Mỹ để mở rộng đối thoại sang các lĩnh vực an ninh chiến lược, nhất là những vấn đề liên quan đến năng lực hạt nhân dân sự và quốc phòng-các nội dung được Seoul coi là có ý nghĩa lâu dài đối với an ninh quốc gia và vai trò của nước này trong cấu trúc an ninh khu vực./.

Thủ tướng Hàn Quốc: Liên minh Hàn-Mỹ đang mở rộng vai trò toàn cầu Thủ tướng Kim Min Seok cho rằng quan hệ đồng minh giữa Hàn Quốc và Mỹ đang bước sang giai đoạn phát triển mới, với phạm vi hợp tác ngày càng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực và các vấn đề quốc tế.

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