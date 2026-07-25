Hàn Quốc lần đầu thử nghiệm robot hình người lái tàu quân sự

Hải quân Hàn Quốc ngày 24/7 cho biết đã tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên đối với một robot hình người đảm nhiệm vai trò thủy thủ lái tàu trong môi trường mô phỏng chiến đấu, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và robot vào hoạt động quân sự.

Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn thông báo từ Hải quân nước này cho biết robot, có tên Pibot, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) phát triển, đã thực hiện nhiệm vụ điều khiển bánh lái trong một hệ thống mô phỏng tàu chiến tại Trung tâm Giáo dục Hải quân ở Jinhae, miền Nam Hàn Quốc.

Trong cuộc thử nghiệm ngày 23/7, sỹ quan trực ban đưa ra lệnh điều hướng bằng giọng nói. Sau khi nhận diện và nhắc lại mệnh lệnh để xác nhận, Pibot sử dụng cánh tay robot để điều khiển bánh lái, mô phỏng quá trình thay đổi hướng đi của một tàu khu trục Aegis trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Hải quân Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên một robot hình người được đưa vào thử nghiệm với vai trò vận hành trực tiếp trong quy trình điều khiển tàu quân sự. Cuộc thử nghiệm được tiến hành trong môi trường mô phỏng nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trước khi xem xét triển khai thực tế trên biển.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Shim Hyun Chul thuộc KAIST đã phát triển Pibot. Robot cao khoảng 165 cm, nặng khoảng 65 kg, ban đầu được thiết kế để trở thành một robot có khả năng hỗ trợ điều khiển máy bay. Tuy nhiên, khả năng thao tác trong môi trường dành cho con người cho phép công nghệ này được mở rộng sang lĩnh vực hàng hải.

Không giống các hệ thống tự động chỉ thực hiện thao tác được lập trình sẵn, Pibot sử dụng công nghệ AI dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cho phép phân tích câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, hiểu quy trình vận hành và phản hồi theo tình huống.

Trước thử nghiệm, robot được đào tạo về thuật ngữ điều khiển tàu, quy trình tác nghiệp và hệ thống mệnh lệnh trong Hải quân Hàn Quốc. Trong quá trình kiểm tra, robot có thể nhận lệnh từ sỹ quan trực ban, xác nhận yêu cầu và thực hiện thao tác điều khiển tương ứng.

Tuy nhiên, Hải quân Hàn Quốc cho biết công nghệ vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Trong thử nghiệm, Pibot mất khoảng 5–10 giây để xử lý lệnh và phản ứng, chậm hơn so với thủy thủ là con người trong những tình huống yêu cầu phản ứng nhanh.

Thử nghiệm cũng đánh giá khả năng hoạt động của robot trong các điều kiện phức tạp, bao gồm hành trình ban đêm, thời tiết xấu và biển động. Khi hệ thống mô phỏng tạo ra tình huống sóng cao 6 mét, Pibot phải liên tục điều chỉnh bánh lái để duy trì hướng đi ổn định.

Theo Hải quân Hàn Quốc, một lợi thế của robot là khả năng duy trì thao tác nhất quán trong thời gian dài mà không bị ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi hoặc sự khác biệt về kỹ năng giữa các nhân sự vận hành.

Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số và nguồn tuyển quân thu hẹp, khiến quân đội nước này thúc đẩy phát triển các hệ thống tự động nhằm giảm phụ thuộc vào nhân lực.

Việc ứng dụng robot trong các nhiệm vụ vận hành tàu được xem là một phần trong kế hoạch xây dựng lực lượng quân sự dựa nhiều hơn vào AI và công nghệ tự hành.

Sau thử nghiệm mô phỏng, Hải quân Hàn Quốc và KAIST dự kiến mở rộng đánh giá theo nhiều giai đoạn. Kế hoạch bao gồm thử nghiệm trên tàu thật khi neo đậu, tiếp đó là vận hành trên biển vào ban ngày và cuối cùng là các chuyến hành trình dài ngày trong cả điều kiện ngày và đêm.

Hải quân Hàn Quốc cho biết mục tiêu hiện tại không phải thay thế hoàn toàn con người mà phát triển mô hình phối hợp giữa con người và máy móc, trong đó robot có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ lặp lại hoặc nguy hiểm trong khi con người tập trung vào giám sát và ra quyết định./.

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