Lần đầu tiên AI đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học Quốc tế

Trí tuệ nhân tạo (AI) lần đầu tiên đạt điểm tuyệt đối tại Olympic Toán học Quốc tế (IMO), cuộc thi toán học danh giá nhất thế giới dành cho học sinh trung học, đánh dấu một cột mốc mới trong năng lực suy luận của các mô hình AI.



Hai công ty công nghệ Trung Quốc là Huawei và Xiaohongshu (RedNote) ngày 23/7 cho biết các mô hình AI của họ đều đạt 42/42 điểm, tương đương điểm tuyệt đối theo thang chấm chính thức của IMO 2026.

Theo hai doanh nghiệp, đây là lần đầu tiên một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đạt kết quả hoàn hảo trong quy trình chấm điểm chính thức của cuộc thi.



Đại diện Xiaohongshu cho biết thành tích này đặc biệt có ý nghĩa bởi IMO từ lâu được xem là một trong những thử thách khó nhất đối với cả con người lẫn AI.

Trong những năm trước, chưa có mô hình AI nào đạt điểm tuyệt đối theo tiêu chuẩn chấm của ban tổ chức.



Olympic Toán học Quốc tế năm 2026 được tổ chức tại Thượng Hải với sự tham gia của 666 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo bảng xếp hạng chính thức, chỉ 7 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Cuộc thi chỉ dành cho học sinh dưới 20 tuổi và gồm 6 bài toán có độ khó rất cao, đòi hỏi khả năng lập luận và chứng minh toán học thay vì chỉ tính toán.



Huawei cho biết mô hình Celia đã thể hiện năng lực giải quyết toàn diện ở nhiều lĩnh vực toán học khác nhau. Trong khi đó, Xiaohongshu cho biết mô hình dots-note-3.0 lần đầu tham gia thử sức với bộ đề IMO.



Theo quy định của ban tổ chức, các công ty chỉ được tiếp cận đề thi sau khi thí sinh hoàn thành bài làm. AI phải giải bài trong thời gian quy định và không được có bất kỳ sự can thiệp nào của con người trong quá trình xử lý.

Lời giải sau đó được gửi trực tiếp tới ban giám khảo IMO để chấm điểm theo cùng tiêu chuẩn áp dụng với thí sinh.



Sự tiến bộ của AI trong lĩnh vực toán học diễn ra rất nhanh. Tại IMO 2024, mô hình của Google mới chỉ đạt mức tương đương huy chương bạc. Đến năm 2025, các mô hình của Google và OpenAI lần đầu đạt trình độ huy chương vàng, nhưng vẫn chưa thể đạt điểm tối đa như một số thí sinh xuất sắc nhất.



Trong khi đó, ông Deedy Das - đối tác của quỹ đầu tư Mỹ Menlo Ventures - cho biết ông đã thử nghiệm đề IMO 2026 với 4 mô hình AI tiên tiến gồm OpenAI, Anthropic, Axiom Math và Kimi K3 của công ty Moonshot AI (Trung Quốc).

Theo ông, cả 4 đều đạt 42/42 điểm, cho thấy năng lực giải toán của AI đã vượt qua một trong những chuẩn đánh giá khó nhất thế giới.



Giới chuyên gia nhận định thành tích này cho thấy AI đang tiến gần hơn đến khả năng suy luận ở cấp độ cao, mở ra tiềm năng ứng dụng trong nghiên cứu khoa học, giáo dục và các lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic phức tạp.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cũng lưu ý rằng khả năng giải các bài toán IMO chưa đồng nghĩa với việc AI có thể thay thế hoàn toàn tư duy sáng tạo và năng lực nghiên cứu của con người./.

6 học sinh Việt Nam đoạt huy chương tại Olympic Toán quốc tế (IMO) 2026 Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần thứ 67 được tổ chức từ ngày 10/7- 21/7/2026 tại thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), với sự tham gia của 666 thí sinh, đến từ 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

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