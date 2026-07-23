EU phạt Google hơn 1 tỷ USD vì vi phạm quy định cạnh tranh số

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 23/7 quyết định phạt Google tổng cộng khoảng 1,04 tỷ USD vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cho rằng tập đoàn công nghệ Mỹ đã lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và hạn chế cạnh tranh.

Đây là mức phạt lớn nhất mà EU áp dụng đối với một doanh nghiệp theo khuôn khổ DMA kể từ khi đạo luật này có hiệu lực năm 2024.



Theo EC, khoản phạt gồm khoảng 538 triệu USD do Google ưu tiên hiển thị các dịch vụ của mình như Google Flights và Google Hotels trên kết quả tìm kiếm, khiến các đối thủ cạnh tranh gặp bất lợi.

Khoản phạt còn lại, khoảng 503 triệu USD, liên quan đến việc Google không cho phép các nhà phát triển ứng dụng thông báo miễn phí tới người dùng về các ưu đãi hoặc phương thức thanh toán bên ngoài kho ứng dụng Google Play trong giai đoạn từ tháng 3/2024 đến tháng 12/2025.



Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách cạnh tranh Teresa Ribera cho biết mục tiêu của quyết định là bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, trong đó các sản phẩm tốt hơn phải giành được lợi thế nhờ chất lượng thay vì nhờ vị thế thống lĩnh của nền tảng. Theo bà, người tiêu dùng châu Âu có quyền tiếp cận các lựa chọn và mức giá tốt nhất.



Ủy viên phụ trách công nghệ Henna Virkkunen nhấn mạnh EC muốn tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và cạnh tranh bình đẳng trên thị trường số.



Google phản đối quyết định trên. Chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu Kent Walker cho rằng các quy định của EU buộc Google phải loại bỏ nhiều tính năng tìm kiếm theo thời gian thực mà người dùng châu Âu ưa chuộng, như hiển thị ngay giá phòng khách sạn, vé máy bay hay bàn nhà hàng, đồng thời làm suy giảm các cơ chế bảo mật của Google Play.

Theo Google, những yêu cầu này sẽ khiến chất lượng dịch vụ giảm sút và ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.



Theo EC, Google phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong vòng 60 ngày, nếu không có thể đối mặt với các khoản phạt bổ sung theo ngày.



Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu kéo dài giữa EU và các tập đoàn công nghệ lớn. Trước đó, từ năm 2017 đến 2019, Google đã bị EU phạt tổng cộng khoảng 9,6 tỷ USD trong nhiều vụ việc liên quan đến cạnh tranh.

Năm 2025, tập đoàn này cũng thất bại trong kháng cáo đối với khoản phạt khoảng 4,8 tỷ USD liên quan đến việc lạm dụng vị thế thống lĩnh của hệ điều hành Android.



Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích các quy định kỹ thuật số của EU là nhằm vào doanh nghiệp công nghệ Mỹ và từng cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp đáp trả thương mại.

Tuy nhiên, EC khẳng định việc thực thi DMA nhằm bảo đảm cạnh tranh công bằng trên thị trường số, không phân biệt doanh nghiệp trong hay ngoài EU./.





Google thất bại trong vụ kháng cáo án phạt chống độc quyền hơn 4 tỷ euro của EU Trong phán quyết, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu khẳng định Google đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thông qua hệ điều hành Android nhằm củng cố vị trí của công cụ tìm kiếm Google Search.