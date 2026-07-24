Hội nghị Bộ trưởng về Công nghệ số và AI APEC thông qua Tuyên bố Thành Đô

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 23/7, Hội nghị Bộ trưởng Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) về Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026 với chủ đề “Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương” đã được tổ chức tại Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.



Hội nghị đã thông qua “Tuyên bố Bộ trưởng APEC về Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo năm 2026 (Tuyên bố Thành Đô),” nhất trí cùng nhau thúc đẩy ứng dụng công nghệ số và AI trong cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, thiết lập khuôn khổ hành động để tăng cường hợp tác APEC trong lĩnh vực công nghệ số và AI trong tương lai.



Hội nghị Bộ trưởng về Công nghệ số và AI là một trong những hội nghị cấp bộ trưởng quan trọng trong khuôn khổ APEC và là nền tảng then chốt để thúc đẩy trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số và thông tin liên lạc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tại hội nghị, đại diện các nền kinh tế đã tham gia thảo luận các chủ đề như tăng cường vai trò của công nghệ số và AI trong phát triển, thúc đẩy kết nối số toàn diện và có ý nghĩa, hỗ trợ hòa nhập số và nâng cao kỹ năng số…



Ông Lý Lạc Thành, Chủ tịch hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, cho biết hội nghị nhấn mạnh hơn nữa việc đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và điện toán.

Sự đồng thuận đạt được tại hội nghị, đặc biệt là những phân tích cụ thể về việc thúc đẩy chuyển đổi số các ngành công nghiệp truyền thống và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tận dụng các công cụ số đơn giản để nâng cao khả năng cạnh tranh, đã cung cấp các lộ trình phát triển lấy con người làm trung tâm và phù hợp với điều kiện địa phương cho các nền kinh tế khu vực châu Á -Thái Bình Dương.



Ngoài ra, hội nghị lần này đã đặt vấn đề hòa nhập kỹ thuật số và kỹ năng kỹ thuật số ở vị trí nổi bật, với tuyên bố nêu rõ sẽ mở rộng cơ hội giáo dục và nâng cao trình độ hiểu biết và kỹ năng kỹ thuật số của cá nhân. Tất cả các bên đều nhất trí duy trì nguyên tắc cân bằng giữa phát triển và an ninh, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong các lĩnh vực như an ninh mạng, bảo mật dữ liệu và khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.

Lần đầu tiên, hội nghị đã nâng tầm “mã nguồn mở” lên cấp độ hợp tác bộ trưởng APEC, thừa nhận tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đồng thời khuyến khích các nền kinh tế hỗ trợ các hoạt động mã nguồn mở.



Ông Lý Lạc Thành khẳng định Trung Quốc luôn là nước khởi xướng, thúc đẩy và tiên phong trong hợp tác quốc tế ở các lĩnh vực như xây dựng năng lực AI, quản trị toàn cầu và trao quyền số hóa.

Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy vai trò của cơ chế APEC, tăng cường hợp tác với các nền kinh tế khác, thực hiện những đồng thuận đạt được tại cuộc họp này, làm sâu sắc thêm các hoạt động trao đổi và hợp tác, thu hẹp khoảng cách số, chia sẻ lợi ích của trí tuệ số và cùng nhau kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn./.

APEC 2026: Trung Quốc tăng hợp tác về AI, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự trong nửa cuối năm với trọng tâm là kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên.